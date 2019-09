No próximo dia 20 de setembro será promovido um jantar beneficente em prol do Centro Paula Elizabete. Esta será a oitava edição do evento, que é realizado desde 2012 com a colaboração do Conselho Consultivo – Grupo de amigos e voluntários da Instituição. Os ingressos podem ser adquiridos na rua Dom Pedro II, 560 – Centro (Casa do Padeiro).



De acordo com a Irmã Ana Maria de Melo, atual presidente da Associação, o objetivo é angariar recursos para a Instituição dar continuidade aos programas, bem como aumentar a visibilidade do projeto e alcançar parcerias."Neste ano, o Jantar Beneficente traz como proposta uma Noite Portuguesa, e o valor do ingresso é R$ 125, all inclusive", explica. O encontro será no Mirante Eventos, com a coordenação da Chef de Cozinha Bernadete Guimarães e ao som de Niegro e Banda.

A Associação Paula Elizabete, também conhecida como Centro Paula Elizabete, foi fundada em julho de 1997, e possui como missão desenvolver condições para a inserção social da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade, através de ações socioeducativas, acolhendo e promovendo seu desenvolvimento no núcleo familiar. Atualmente, a iniciativa atende 300 crianças e adolescentes e suas famílias.

A instituição tem sede no bairro Jaraguá, zona periférica de Montes Claros, às margens da BR 122 interligada a BR 251. Foi construída em um terreno doado por Américo Martins Filho, e desde sua constituição é dirigida pelas associadas da Congregação das Irmãs da Sagrada Família de Montes Claros.



"São zonas de intenso tráfego de caminhões e áreas não urbanizadas, ambiente propício à propagação da prostituição, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, ao tráfico de drogas, ao trabalho infantil", explica a presidente. De acordo com ela, a região é marcada pelas desigualdades estruturais e pela exclusão, com situações de injustiça institucionalizada, o que contribui para o aumento do risco social e pessoal do público atendido.



O Centro Paula Elizabete se mantém com recursos oriundos da sociedade civil, através de doações mensais, doações de roupas, alimentos; realização de eventos; parceiros governamentais e não governamentais, como empresas, bem como escrita de projetos/participações em editais. Mais informações sobre a iniciativa podem ser obtidas pelos telefones (38) 3215-3718 e (38) 9 8431-3972.