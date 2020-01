Alta costura sob medida

Anna Karla Pereira Barbosa, de 28 anos, nasceu em Mato Verde, Norte de Minas. Estudou em escolas públicas, em boa parte de sua vida escolar, em Catuti, onde morou quando criança. Aos 13 anos, ela e o irmão se mudaram para Montes Claros, para cursarem o ensino médio. Concluiu o 3º ano aos 16. Em seguida, prestou vestibular para Moda e passou. Anna Karla estudou Design de Moda em BH.

No último ano da faculdade, foi para Lyon, na França, fazer uma especialização e, posteriormente, fez alguns cursos de Modelagem do Vestuário no Senac e de Alta Costura. Com criatividade, visão e coragem, Anna Karla hoje é proprietária do Atelier Dama K.



Como é trabalhar na área de moda? Como você chegou a essa carreira? O que te motiva?

Engraçado lembrar, mas na época de escolher curso para o vestibular era muito complicado tomar uma decisão para o resto da vida, com 16 anos. Sempre tive facilidade com desenho, brincava com roupas de papel quando criança, tenho avó e tias com história na costura, mas Moda em 2007 era um curso muito desconhecido. Meus colegas estavam prestando vestibular para Direito e Medicina, entre outros. Por outro lado, meus pais sempre me apoiavam muito nas decisões pessoais e na mesma época comecei a desfilar e participar de concursos de modelo, por causa da minha altura. Enfim, prestei vestibular para Moda em BH e fui morar em república. Modelei por mais algum tempo, durante a faculdade, mas me apaixonei mesmo pelos bastidores da passarela, pela criação, pela construção da roupa antes de chegar às araras. Graças aos meus diversos estágios, pude experimentar um pouco de cada setor, para escolher o meu nicho. Além de modelo, trabalhei como editora de blog, modelista de confecção, desenhista de estampa, vendedora de loja, figurinista de ópera, consultora de imagem, com fotografia, publicidade e crepei muito sapato (colocar fita crepe na sola do sapato para não estragar) em camarim do Minas Trend também (risos). Tudo isso foi primordial para chegar à criação da minha marca própria. Hoje em dia, o que mais me motiva é a alegria das clientes quando vestem as roupas e sentem-se maravilhosas.



Como foi a criação do Atelier Dama K.?

A marca, na verdade, começou em 2013, só como “Dama K.” (o nome me remete a mulheres elegantes e o K vem de Karla mesmo). Comecei com apoio financeiro dos meus pais, em uma sala que transformei em showroom, no prédio em que morava em BH, no bairro Santo Agostinho. Lembro como se fosse ontem, indo com minha mãe ao Barro Preto comprar meu primeiro manequim de tecido e uma arara. Minha primeira máquina de costura foi presente do meu pai. No início, eram roupas prontas para o dia a dia. As clientes podiam ir ao showroom experimentar ou comprar on-line (era o início das lojas virtuais). Eu literalmente fazia tudo, desenhava, comprava tecido, ia de ônibus para as casas das costureiras terceirizadas, criava o site, fazia o marketing, tirava as fotos, vendia (tinha uma malinha que levava para mostrar minha peças nas casas das pessoas também). Até que as primeiras clientes passaram a encomendar peças para ocasiões mais especiais e sob medida, pois eu priorizava muito costura e acabamentos. Foi uma transição importante, precisei me especializar em alta costura, estudar tecidos finos, bordados e entender o mundo dos eventos. Alguns anos depois, eu sentia falta de ficar mais perto da minha família e tomei uma decisão que mudaria minha vida e o futuro da marca. Fizemos uma pesquisa de mercado e, em 2016, resolvemos trazer o “Atelier Dama K.” para Montes Claros. E aqui estamos, com uma equipe montada a dedo, impecável em modelagem, costura, bordados, fornecedores de tecidos exclusivos e uma cartela de clientes e parceiros na cidade. Hoje, o Atelier trabalha sob medida para noivas e festas, casual e alfaiataria, aluguel, primeiro aluguel, customização, consultoria de imagem e Dia de Noiva.

Como é seu dia-a-dia no atelier?

O atelier funciona com horário agendado. O atendimento é exclusivo e realizado sempre por mim mesma. Gosto de atender cada cliente pessoalmente, entender seu desejo, necessidade e sonhos. Realizo uma consultoria de imagem com cada cliente antes de começar a criar. Quando não estou atendendo, fico acompanhando a produção das peças ou provas de roupa. Ainda me encarrego da compra de tecidos, montagem de orçamentos, marketing e redes sociais do atelier. Quando consigo, me programo para assistir algumas semanas de moda durante o ano e procuro estar sempre atenta e me atualizando quanto a tendências, técnicas de costura, livros e cursos. Recentemente fiz um workshop especial em SP com a Luciana Collet, uma referência em alta costura brasileira.

Você chegou a morar fora do Brasil. Conte um pouco desta história.

Morei fora para cursar o “Fashion Summer Session” em Lyon na França em 2011 no último semestre da faculdade. Foi uma experiência incrível! Acho que quase todo mundo que estuda moda tem o sonho de conhecer Paris. Estudamos muita história da moda, tecnologia têxtil, visitamos museus, tecelagens, ateliers de grandes estilistas, visitamos maisons renomadas, muita cultura. Pretendo fazer outras especializações no futuro.



Qual o seu olhar sobre a atualidade da moda mineira?

A moda mineira pra mim em grande parte, sempre foi muito atenta a detalhes, criativa e fiel a raízes. Sou fã de grandes estilistas como Patrícia Bonaldi, admiro o feito a mão e as causas que ela defende. No entanto enxergo a moda em um contexto geral. Acho que hoje em dia as marcas que não se reeducarem para um consumo consciente tendem a não existir nas próximas décadas. Precisamos falar de consumo consciente, do não ao “fast fashion” e valorizar cada vez mais o “hand made”, o tempo, o reaproveitamento e fazer escolhas mais inteligentes.

E as noivas? Qual a importância de fazer um vestido sob medida, pensado e executado para realizar um sonho?

Momentos especiais merecem vestidos especiais! Gosto de criar para todas, formandas, mães, madrinhas. Mas as noivas tem um ar especial. Receber uma noiva é lidar com o sonho de uma vida inteira. Toda mulher por mais tradicional ou tímida gosta da ideia de “se vestir de noiva”. Cabe a mim como estilista traduzir da melhor forma possível seu estilo, seu momento e adequar cada detalhe a seu grande dia. Gosto de lembrar que os vestidos são meras molduras, pois as obras de arte são elas. Um vestido tem que transparecer a beleza da noiva. Não pode ser caricato e precisa ser fiel a sua personalidade pra você admirá-lo daqui a 30 anos vendo o álbum de casamento. Pra quem tem receio do sob medida também trabalhamos com peças prontas para locação, mas a criação exclusiva tem seu charme! É um vestido criado pra você, pensado pra você, nas medidas exatas do seu corpo, um tempo de mãos costurando e bordando uma obra de arte pra um momento único. Já parou pra pensar como o casamento é um momento único? Por isso amo tanto a ideia de sob medida para noivas!

Para as pessoas que estão iniciando na área, qual é a dica?

Tive muitas colegas na faculdade que só cursaram moda por capricho e não prosseguiram. No entanto, por incrível que pareça você não necessariamente precisa cursar uma faculdade, mas precisa gostar realmente da área e se especializar muito! Vai depender também de qual nicho você quer trabalhar, a moda é muito ampla! No meu caso de estilista acho que você não precisa desenhar super bem, mas treinar muito até desenhar bem. Não precisa saber costurar tudo, mas identificar uma boa costura e um bom corte e saber corrigir. Você precisa estar aberta a novas ideias, ser curiosa, ter paciência, senso estético e crítico, aguçar a criatividade constantemente, ter boas referências, estar sempre atenta a inspirações, disposta a virar noites em claro e alfinetar muitos dedos. E principalmente gostar de lidar com pessoas. Definitivamente não é só glamour! E lembre-se, “Uma roupa pode realizar sonhos, transformar pessoas, transmitir mensagens e definir personalidades.”.

Considerações finais

O Atelier Dama K. veio para inovar o conceito de vestidos de noiva e festa! Reunindo estilo, bom gosto, tendências e criatividade, para noivas, mães, madrinhas, damas de honra, formandas e debutantes de forma única e personalizada! Está localizado na cidade de Montes Claros / MG, no bairro Jardim São Luiz. Local tranquilo, de fácil acesso e estacionamento na porta. Ambiente clássico e aconchegante, com espaço exclusivo para noivas. O atendimento é feito com horário marcado para maior comodidade.

Atelier Dama K

