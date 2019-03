Segundo pesquisa da ONG Visão Mundial, 70 mil crianças vivem em situação de rua em todo o Brasil. O número é maior entre os adultos: mais de 100 mil em todo o país. Nos últimos dez anos, a população carcerária quase dobrou e chegou a 720 mil presos. O Brasil possui quase 500 mil leitos em hospitais, que recebem pessoas em situações de muita fragilidade.

Dados como estes apontam para pessoas que precisam de atenção. Por isso, a juventude da Igreja Adventista do Sétimo dia realizou neste sábado, 16, diversas ações em comemoração do Dia Mundial do Jovem Adventista, em inglês Global Youth Day, e que envolveu cerca de 800 mil pessoas só na América do Sul.

No Norte e Noroeste de MG, foram promovidas várias ações, como visitar a asilos, orfanatos, hospitais e clínicas de reabilitação.

AÇÕES

A celebração dos jovens adventistas acontece anualmente e este ano foi importante pelas mobilizações que foram feitas, ocasionando várias ações impulsionado pelo lema “ADOTE”. Foram adotados, abrigos, asilos de idosos, clínicas de reabilitações, pessoas enfermas, famílias de presos dentre outros.

“Foi um grande movimento no Norte e Noroeste de Minas que alguns chegaram a dizer; “temos que ter mais dias assim”. É isso que queremos ver, essa continuidade, essa paixão que deve estar no coração de cada jovem”, afirma pastor Deusdeth Filho, líder dos jovens para a região.

Ele destaca ação realizada pelos jovens que aconteceu na área externa do presídio regional de Montes Claros, onde foi servidor café da manhã para os familiares dos presos.

“Foram momentos mais que especiais que passamos com as famílias, oportunidade para orarmos, cantarmos e refletirmos com elas sobre o amor de Jesus por cada um”, assegura pastor Deusdeth.

No bairro Major Prates, jovens uniram forças e fizeram limpeza e pintura de uma praça.

DIFERENCIAL

Para Jessica Andrade, uma das participantes da ação no presídio, ter participado de “algo tão especial em prol das famílias dos detentos esse ano foi o diferencial”. Ela assegura que este tipo de atividade é uma forma de levar esperança para as pessoas, e também oportunidade de todos refletirem quanto a importância de ajudar o próximo nas suas diferentes necessidades.

“Todos os anos, apesar de sempre haver uma ação em favor da comunidade, sempre priorizamos a organização do programa na igreja para os membros. Esse ano, em primeiro lugar, veio a ajuda ao próximo. A nossa igreja já tem um trabalho dentro do presídio com os detentos mas começamos a pensar nas pessoas que os visitam semanalmente e que enfrentam muitas dificuldades. Muitos familiares dormem em barracas na rua para poder passar um tempo lá dentro no dia seguinte.

Oferecer um café da manhã foi uma forma de mostrar que importamos com eles”, enfatiza Jessica.

Segundo o líder dos jovens adventistas na América do Sul, Carlos Campitelli, o objetivo é que estas ações sejam apenas o começo e uma relação de carinho e ajuda contínua.

“Queremos que os jovens adotem com o coração e tenham a oportunidade de serem úteis durante o ano todo, o quanto for preciso”, incentiva Campitelli.