Enquanto a temperatura só aumenta e o calorão domina os dias, a moda lança as coleções e fecha encomendas para o Outono-Inverno 2020, que só começa em março. Na última semana, o maior salão de negócios do setor na América Latina, o Minas Trend, reuniu 277 marcas – 48% a mais que na última edição – que apresentaram as tendências para a temporada que virá e comercializaram produtos para mais de 800 compradores nacionais e internacionais.

Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, o DNA da indústria daqui “merece ser destacado, e as fábricas, sozinhas, não têm condições de fazer. Por isso, pretendemos fazer do evento uma plataforma de lançamento de inovação da indústria mineira”.

Embora os negócios sejam a força motriz do evento, o consumidor quer saber mesmo o que vai usar na próxima temporada fria. Para te deixar por dentro do que virá, selecionamos cinco macrotendências na 25ª edição do Minas Trend.