O Atlético deve anunciar nos próximos dias dois reforços para o setor defensivo. O primeiro deles é o zagueiro Réver, ídolo do torcedor, que ficou conhecido em Minas como “Capitão América”, após erguer o caneco da Copa Libertadores de 2013.

Com parte dos direitos econômicos pertencendo ao Internacional, e detendo 25% da fatia do jogador, o alvinegro espera oficializar ainda esta semana o retorno. O zagueiro deixou o clube em janeiro de 2015.

Já Igor Rabello, um dos destaques do Botafogo na temporada, virou sonho de consumo no Galo. Após ter a primeira proposta recusada pelo clube da Estrela Solitária, cerca de R$ 12 milhões, os mineiros foram mais agressivos e, segundo informações de bastidores, aumentaram a oferta.

A reportagem apurou que o Atlético estaria disposto a pagar R$ 17 milhões para ter o defensor de 23 anos. Para isso, o clube contaria com a ajuda de investidores.

Assíduo em 2018, Rabello participou de 37 das 38 partidas do Botafogo no Campeonato Brasileiro. O zagueiro teve apenas uma suspensão e não passeou pelo departamento médico do clube carioca.

Com contrato até 2020 com o time de Coronel Severiano, Igor tem multa rescisória para o exterior de 10 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões).

O experiente Réver, por sua vez, tem contrato até o fim de 2019 com o rubro-negro – mesmo período de vencimento do vínculo com o Colorado –, e já teria até o aval de ambas as diretorias para acertar a volta à Cidade do Galo.

Nos bastidores, a informação é a de que o salário do Capitão América seria um dos maiores do atual elenco.