Os ventos estão a favor dos voos livres no sertão do Norte de Minas. Nessa semana, teve recorde mineiro de distância quebrado na modalidade com parapente em Montes Claros. Façanha que bate outras regiões.

Diante do feito, a princesinha do Norte se consolida e figura como o terceiro melhor lugar para voar de parapente, em voo em distância, no Brasil.

A façanha é do piloto profissional Samuel Nascimento, recordista mundial, com decolagem de 567 km, realizada no Nordeste, em Quixadá, no Ceará.

Nessa quinta-feira, ele voou 336 km. Decolou da rampa Rico Britto, na Estrada da Produção, e pousou próximo à região de Unaí. O trajeto durou sete horas. Ele saiu às 10h45 e chegou ao destino final por volta das 17h.

Ele foi ainda melhor e bateu o recorde antigo de 295,5 km em Araxá, conquistado em 2015.

Montes Claros já recebeu nesta temporada mais de cem pilotos de todas as regiões e surge como local propício para realizar eventos do mesmo segmento em nível internacional.

Em 2019, na contagem dos 14 maiores voos de parapente realizados no Brasil, oito foram pelos céus de Montes Claros.

Samuel é natural do Sul de Minas, de Córrego do Bom Jesus, na região de Pouso Alegre, e piloto há 17 anos.

“Eu reconquistei o meu recorde mineiro, percorrendo uma distância de 336 km, em linha reta, com o parapente sem motor. Estou muito satisfeito. A região tem muito potencial. Quem gostar de adrenalina e conhecer um pouco mais a natureza, é só procurar a escola Vento das Gerais para fazer voo duplo, recreativo. Vocês vão adorar conhecer as montanhas e os céus de Montes Claros”, elogiou.

