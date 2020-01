O moleque que não parava um minuto de jogar nas quadras da praça do bairro Maracanã e da Escola Estadual Doutor Carlos Albuquerque, e que ainda encontrava tempo para treinar no extinto time de base do Novo Nordisk, cresceu e hoje disputa grandes partidas nos principais gramados do país.

O lateral-direito Lucas Ramon, de 25 anos, tem raízes norte-mineiras. O montes-clarense disputou aqui e venceu as competições locais de base, como Toninho Rabelo e Copa Minas Brasil. Conhece bem ainda o Campo da Liga e o Estádio José Maria Melo.

Lucas deixou Montes Claros rumo ao sonho de ser jogador de futebol, mas nunca largou a cidade. Cada detalhe segue guardado na memória.

“Saí de Montes Claros em 28 de fevereiro de 2011. Impossível esquecer a data. E sempre volto para onde nasci e fui criado – geralmente duas vezes no ano pra curtir o calor da cidade”, brinca.

Lucas Ramon faz questão de lembrar da infância em Montes Claros, onde jogou pelos times de Ivan e Toninho. As equipes, muitas vezes conhecidas apenas pelo nome de seus treinadores, eram a porta de entrada de jovens talentos no esporte. Sem pagar ou pagando quase nada, eles podiam desenvolver suas habilidades.

O agora jogador do Coritiba/PR tem este ano uma das maiores oportunidades da carreira. Ele é uma das oito contratações do clube para a temporada. Além do estadual em curso, Lucas disputará nesta temporada a Série A do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil pelo time paranaense.

“Tenho certeza que aqui terei mais oportunidades. Vou conseguir desenvolver meu trabalho e representar bem nossa querida Montes Claros”, disse o atleta.

A última oportunidade na Série A aconteceu em 2015, quando Lucas disputou seis partidas pelo Grêmio. O lateral-direito foi revelado pelo Londrina e, além do Grêmio (2015), tem passagens pelo Santa Cruz (2016), Novorizontino (2019) e Bragantino (2019). Neste último sagrou-se campeão brasileiro da Série B.

O montes-clarense coleciona diversas conquistas pelos clubes por onde passou. Foi campeão paranaense e d a Primeira Liga pelo Londrina em 2014 e 2017, pernambucano pelo Santa Cruz, em 2016, além da Série B pelo Bragantino.



NÃO FOI FÁCIL

Agora colhendo os frutos de muita luta, Lucas explica que sempre contou com o apoio da família para alcançar o sonho de se tornar jogador profissional. A força de vontade também foi peça fundamental.

O então adolescente saía do Maracanã até a outra ponta da cidade, no bairro Industrial, pedalando 22km diariamente para ir e voltar dos treinos. Essa situação, apesar de difícil, o ajudo a se tornar um atleta veloz e forte.

“As condições não eram das piores, mas também não eram das melhores. Montava minha bicicleta, do meu jeito, e pedalava para ir treinar e jogar. Hoje sou muito feliz e realizado nessa profissão que sonhei tanto”, finaliza.