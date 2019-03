Depois da vitória tranquila do Basquete nos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg), o Indyu teve mais um motivo para comemorar. Só que desta vez no futsal. Primeiro, na terça-feira os atletas da modalidade do colégio venceram os adversários da Escola Estadual Antônio Canela por 2 a 1, no do Módulo II da fase municipal.

Resultado positivo já na primeira partida oficial dos meninos neste início de temporada. Três anos atrás o Indyu já foi campeão nesta mesma etapa, na Microrregional e o quarto lugar no Estadual.

O técnico Edward Martins teve pouco tempo para montar a equipe que disputaria a competição. Assim, o placar apertado mostra as dificuldades do campeonato, a ansiedade da estreia e a falta de entrosamento. Cabe ressaltar que alguns atletas atuam também no Funorte, o que dificulta os ajustes nos horários e marcações de treinos.

Com o time mais determinado, o Indyu voltou à quadra ontem para encarar a Escola Estadual Monsenhor Gustavo e deu show ao golear por 5 a 2 e carimbar passaporte de forma invicta para a fase final do torneio.

Após a classificação, é hora de aguardar a definição do próximo adversário. Os jogos da fase final serão disputadas de 1 a 3 de abril, com partidas de mata-mata. “Foram jogos muitos duros, pois as equipes este ano estão bastante preparadas. Agora, é descansar e se preparar para a fase final”, resumiu Edward.

