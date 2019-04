Polêmicas, apatia e pressão marcaram a passagem do Funorte em Juiz de Fora no fim de semana. As duas categorias viveram momentos distintos no duelo contra o Uberabinha, com vitória, derrota e muita reclamação.

O resultado negativo do sub-15 não ficou apenas pelo desempenho ruim. Foram erros de passe e pouca posse de bola. Os norte-mineiros pecaram onde não deveriam. Parte da justificativa do placar recaiu nos erros cometidos pela arbitragem.

Mesmo com o FEC abrindo o marcador no começo do primeiro tempo em contra-ataque, a apatia apresentada em campo culminou em falha grotesca do goleiro. Após chute de longa distância, ele não conseguiu segurar a bola e cedeu o empate.

No segundo tempo, com um a menos, ficou mais difícil segurar toda a pressão do adversário. Um dos atletas não voltou com a caneleira, tomou o segundo cartão e acabou sendo expulso.

O time foi penalizado nos instantes finais da partida em erro da arbitragem. Depois de cruzamento, confusão na área entre defesa e ataque. A bola acabou sobrando para o jogador adversário, que mandou para o gol.

O lance gerou polêmica. A comissão técnica do Formigão alegou que a bola não chegou a ultrapassar a linha. Mesmo assim, o bandeira validou o tento. Placar final, 2 a 1 para o Uberabinha. Sem vencer, o time estaciona agora na 11ª colocação.

TRÊS PONTOS

Com dificuldades para entrar na defesa rival durante todo o primeiro tempo, o sub-17 tentou a todo custo fazer com que a equipe da Zona da Mata saísse da marcação ferrenha feita atrás da linha da bola. No entanto, sem sucesso.

Depois da parada para o intervalo, o time mudou de postura e encontrou mais espaços para encaixar jogadas e até finalizar. Diante destas tentativas, o FEC conseguiu balançar as redes em uma destas subidas ao ataque. Com um chute preciso de fora da área, o camisa 18, João Victor, aos 21 minutos, acertou um chute de frente para a área sem chances para o goleiro Arthur.

Aos 32 minutos, em lance bobo, o autor do gol foi expulso após aplicar carrinho frontal contra o adversário. Assim, o time viveu os minutos finais sob pressão e se fechou na defesa, mas segurou o placar de 1 a 0. Três pontos garantidos e a nona colocação do campeonato.

O grupo se reapresentou nesta segunda-feira para trabalho na academia e campo entre titulares e reservas. Funorte só entra em campo daqui a duas semanas, em casa. Encara o Atlethic Club, de São João del-Rei, no Estádio do Cassimiro, a partir das 14h.



JOSÉ MARIA MELO

Em Montes Claros, a bola rolou pela Copa José Maria Melo. Vitória por 3 a 0 do time B da Funorte em cima do Ubaí no sub-14. Pelo sub-16, derrota por 4 a 1 para o Cidadão do Amanhã. O Funortinho B sub-12 duelou ontem à noite contra o União Eldorado.

* Estagiário sob supervisão do editor