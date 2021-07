Estão abertas as inscrições para a 7ª Copa José Maria Melo de Futebol. As equipes interessadas podem se cadastrar no escritório da organização do evento, na rua Mauro de Araújo Moreira, 91, bairro Augusta Mota, em Montes Claros. O prazo final é 31 de julho para as categorias sub-11, 13, 15, 17 masculino e feminino. Os jogos devem começar em 7 de agosto e serão realizados no estádio José Maria Melo.

Poderão participar da sétima edição apenas oito equipes. Em 2020, somente na categoria sub-17 foram 20 equipes inscritas. Para o organizador da Copa, Marlon Araújo, as expectativas são as melhores.

“A copa traz um pouco de consolo e conforto para nossa juventude e nossos adolescentes neste momento que ainda vivemos dificuldades”, diz.

De acordo com Marlon, este ano também não haverá público em decorrência do decreto que proíbe a participação de torcida nos jogos. “Seria importante se conseguíssemos flexibilizar esse acesso do público ou, pelo menos, permitir a presença dos pais, que nos cobram muito querendo ver os filhos jogar, mas não podem nem entrar no estádio. Em 2020 seguimos neste formato sem público e não tivemos dificuldades”, explica o organizador.



PAIXÃO

Para Daiany Spíndola, atleta e treinadora da equipe Carlão, atual bicampeã da Copa José Maria Melo, as expectativas para este ano são muito boas.

“Somos apaixonadas por esse esporte tão sofrido na categoria feminina. Vivemos todos os dias preconceitos e não temos o tão sonhado reconhecimento. A Copa vem para encher nossos corações de esperança, para as mais velhas demonstrarem e colocarem em prática a experiência, e para as mais novas engrandecerem o sonho de serem atletas profissionais, aparecer na TV para um familiar e mostrar tudo que estamos trabalhando nos treinos”, afirma.

“Eu, enquanto preparadora física e atleta do projeto, espero junto com a comissão e atletas buscar mais um título, dessa vez representando não só o grande Maracanã com a equipe Carlão, mas a grande instituição que hoje é nossa parceira, a Funorte”, diz Daiany.



MUDANÇAS

Para 2021 foram feitas algumas mudanças na competição. Em anos anteriores, o campeonato era feito com todas as categorias juntas, com jogos alternados. Neste ano será uma categoria por semana, com duração de uma semana para cada uma delas.

As equipes serão divididas em dois grupos que jogam entre si, avançando os dois melhores times. O campeão desse confronto disputa a grande final.

“Toda a mudança é devido aos cuidados que os organizadores da copa têm tido com relação à pandemia do novo coronavírus, para oferecer segurança para todos os atletas, treinadores e demais envolvidos na competição. E trazendo uma categoria por semana, a gente tira do entorno do estádio a presença de pessoas aglomeradas”, esclarece Marlon.