As atenções nesse fim de semana se voltaram para os corredores na Maratona Internacional de Florianópolis, disputada na avenida Beira-Mar Norte. Mais de 10 mil atletas brasileiros e de outros países participaram da prova que dá possibilidade de quebrar índices técnicos para futuros desafios.

Dois montes-clarenses tiveram um grande desempenho na maratona. Longe de casa, no Sul do país, ambos eram estreantes na prova. Leandro Pereira Santos subiu ao pódio após conquistar a primeira colocação na faixa etária 30/34 anos. Ele percorreu os 42 km em 2h45.

Além disso, teve a façanha de figurar entre os 15 primeiros na colocação geral. Já Mailson Gomes terminou em sétimo lugar também nos 42 km, na faixa etária 25/29 anos, com o tempo de 2h55.

Com o percurso total plano e ao nível do mar, a competição dá ao atleta a chance de superar marcas pessoais. No ano passado, foi considerada a mais rápida em todo o território nacional, reconhecida pela revista Contra Relógio.

Tornou-se, ainda, destaque no Brasil, onde já integra o calendário esportivo, além de ser classificatória para a Boston Marathon 2020, nos Estados Unidos. Os competidores correram nas modalidades com o percurso de 5, 10, 21 e 42 km, além da meia maratona de 21 km e as corridas de 10 e 5 km.



META ALCANÇADA

Correndo há pouco mais de dois anos em competições de rua em Montes Claros, Leandro se identificou com o esporte. Depois de ver alguns corredores em atividade, resolveu fazer parte desse grupo.

Ele afirma que ficou muito feliz e com sentimento de dever cumprido com a posição conquistada. “Essa conquista foi algo muito bom para mim. Tive que fazer vaquinha para participar, mas coloquei como objetivo trazer o troféu. Deu tudo certo, graças a Deus. Agradeço aos amigos também que me incentivaram”, comemorou.

Diferente de Paulinho, que faz vaquinha para ir à disputa em Boston no ano que vem, Leandro pretende apenas pegar bagagem e depois pensar em desafios maiores.

