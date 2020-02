A caminhada do Atlético na Copa do Brasil começa nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba, contra o Campinense. Para avançar à segunda fase da competição nacional, o Galo precisa pelo menos de um empate contra os donos da casa, que jogam com a obrigação da vitória para seguir no torneio.

Clube com mais participações no torneio, pois inicia a 31ª participação em 32 edições, o Atlético levantou a taça em 2014. E de forma especial, pois foi numa decisão histórica, diante do maior rival Cruzeiro. A única ausência foi em 1993. Naquela época, Minas

Gerais tinha apenas duas vagas na competição e elas ficaram com o campeão e vice do Estadual do ano anterior. Sem ganhar um grande título, seja ele nacional ou internacional, justamente desde que ergueu a Copa do Brasil, em novembro de 2014, no Mineirão, o Atlético tem em seu grupo muita gente com um motivo especial para buscar a taça.

Do elenco atual, apenas dois jogadores já venceram a Copa do Brasil. E eles são remanescentes da campanha de 2014: o goleiro Victor, um dos símbolos daquela taça, e o zagueiro Réver, que era reserva naquele tempo, pois a dupla de zaga era formada por Leonardo Silva e Jemerson.

Nem mesmo jogadores com grandes conquistas na carreira venceram a Copa do Brasil. Este grupo tem como representantes o lateral-esquerdo Fábio Santos e o atacante Ricardo Oliveira. O primeiro já venceu a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes por duas vezes, por exemplo. O centroavante já levantou a Liga dos Campeões, com o Milan, da Itália.

Há ainda atletas que buscam o primeiro título. Inclusive entre os titulares, como o goleiro Michael e o atacante Marquinhos, que nunca foram campeões no time principal do Atlético.