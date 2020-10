O balanço financeiro do América em 2019, publicado no site oficial do clube no último dia 30 de abril, apontou uma arrecadação de R$ 325 mil com bilheteria de jogos como mandante em toda a temporada do ano passado. O confronto que o Coelho começa a disputar hoje com o Corinthians, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, garantirá ao vencedor uma cota de R$ 3,3 milhões na próxima etapa da competição.

Americanos e corintianos jogam a partir das 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. A volta será na próxima quarta-feira, também às 21h30, no Estádio Independência. Dois empates ou uma vitória para cada lado, pela mesma diferença de gols, leva a decisão da vaga para os pênaltis. O adversário nas quartas de final de quem se classificar no confronto será decidido por sorteio.

Vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, já com oito pontos de vantagem em relação ao quinto colocado, o que deixa a vaga à elite bem encaminhada, o América encara o embate contra o Corinthians como uma grande possibilidade institucional.

Eliminar o Timão, além de proporcionar um feito histórico, pois o Coelho nunca chegou às quartas de final da Copa do Brasil, daria ainda mais visibilidade ao belo trabalho que vem sendo feito no projeto futebol do clube.

Mas é impossível afastar a questão financeira do confronto com o alvinegro, principalmente por causa de toda a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.





Comparações

E quando se pega o que pode representar a Copa do Brasil de 2020 aos cofres do América, comparando com o balanço do clube em 2019, fica ainda mais evidente a importância financeira dessas partidas das oitavas de final.

No ano passado, as receitas de transmissão do América foram de R$ 10,3 milhões. Se passar pelo Corinthians, só a Copa do Brasil representará para o clube R$ 10,6 milhões. As transferências de atletas na última temporada renderam ao Coelho cerca de 40% deste valor, pois ficaram em R$ 4,2 milhões.

A receita total do América em 2019 foi de R$ 30,8 milhões. Passar pelo Corinthians significa arrecadar um terço deste valor em apenas dez jogos da Copa do Brasil.

Reforços

Os dois times devem ter reforços para o jogo de hoje, em relação aos seus últimos compromissos, pelo Campeonato Brasileiro. No América, o meia Alê, que retornou de contusão na vitória por 2 a 1 sobre o Confiança, no último sábado, no Independência, pela 18ª rodada da Série B, será titular.

O centroavante Rodolfo, destaque do Coelho na temporada, também entrou em campo nesta partida na segunda etapa, mas não mostrou ainda estar 100% após lesão. Assim, Léo Passos pode ser mantido no comando do ataque.

No Corinthians, o centroavante Jô, recuperado de um problema muscular, volta a comandar o ataque. O time do técnico Vágner Mancini deve ter o ex-atleticano Cazares como titular. Já Otero e Fábio Santos não podem jogar, pois atuaram pelo Galo na Copa do Brasil, e o regulamento permite que um jogador defenda apenas um clube em cada edição da competição.

CORINTHIANS X AMÉRICA

HORÁRIO: 21h30

LOCAL: Neo Química Arena (São Paulo)

MOTIVO: Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

ARBITRAGEM: Rodrigo Dalonso Ferreira, auxiliado por Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro, todos de Santa Catarina

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

TRANSMISSÃO: Globo, Premiere e Sportv

Corinthians

Cássio; Fagner, Marllon, Gil e Lucas Piton; Xavier, Ramiro, Ederson e Matheus Vital; Cazares e Jô

Técnico: Vágner Mancini

América

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias, Anderson e João Paulo; Zé Ricardo e Juninho; Ademir, Alê e Felipe Azevedo; Rodolfo (Léo Passos)

Técnico: Lisca