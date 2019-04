Foram definidas nesta quinta-feira as duas equipes que representarão o Norte de Minas na Copa Brasileirinho Sub-14. Uma delas é o Funorte, que venceu o Futebol Clube Unimontes por 3 a 0 e se classificou para a próxima fase.



Quem também segue adiante é o Pedras de Maria da Cruz ao bater o Ateneu, que retornou a uma competição interestadual após 20 anos ausente.



No dia 15 será realizada reunião com as oito equipes classificadas de cada região na fase mata-mata junto com os clubes classificados no ranking – Cruzeiro, Atlético, América, Guarani de Divinópolis, AMDH, Sintetic Bol, Clube Progresso e Futgol.



A assembleia visa definir o sorteio das chaves, conforme estabelecido no regulamento da competição. Local e horário ainda serão definidos.

*Estagiário sob supervisão do editor