Mesmo com o futebol paralisado por conta da pandemia do coronavírus e com um cenário cercado de incertezas, as diretorias e comissões técnicas dos clubes tentam fazer planejamentos.

No caso do Cruzeiro, além do momento de dúvidas sobre a temporada, a organização passa pelos dois novos profissionais contratados pela agremiação: o técnico Enderson Moreira e o diretor de futebol Ricardo Drubscky.

As reuniões presenciais ainda não existem, já que a recomendação dos órgãos de saúde é para que as pessoas fiquem em casa por causa da propagação da Covid-19. A alternativa é realizar encontros pela internet. Enderson Moreira, Drubscky e Carlos Ferreira, interlocutor do conselho gestor, têm discutido o planejamento cruzeirense por videoconferências.

“É uma situação diferente de tudo que já enfrentamos. Não temos nada de especial a dizer, mas estamos nos mexendo. Estamos trocando ideias, fazendo reuniões de vídeos etc”, destacou Ricardo Drubscky.

As possíveis contratações que podem chegar para a disputa da Série B são discutidas pelos profissionais. Ainda com Adilson Batista, demitido no dia 15, três posições eram consideradas emergenciais no clube: um meia (camisa 10), um atacante de “beirada” e um lateral-esquerdo.



APOIO E AGRADECIMENTO

A Torcida Fanati-Cruz, organizada do Cruzeiro, espalhou faixas em cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte como forma de apoio aos profissionais da saúde que trabalham na luta contra o coronavírus, pandemia que assola praticamente todo o mundo e tem números já alarmantes no Brasil.

Pelas redes sociais foram divulgadas imagens das faixas que traziam a seguinte frase: “Obrigado médicos e enfermeiros. Vocês são verdadeiros heróis”.

Uma das faixas foi colocada na esquina da avenida Tito Fulgêncio com a rua Vasco de Azevedo, no bairro Industrial, em Contagem. Ali perto ficam dois hospitais, o Santa Rita e o São José.

Enquanto o calendário do futebol brasileiro segue paralisado por causa da pandemia, os clubes nacionais divulgam cotidianamente campanhas orientando seus torcedores para que evitem ir às ruas. A quarentena é uma das medidas mais eficazes no combate à Covid-19.

Em Minas Gerais, o Campeonato Mineiro segue paralisado. Os clubes também não retornaram aos treinos, por conta do coronavírus.