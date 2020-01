Recebido com festa por dezenas de torcedores do Atlético em Confins, na última segunda-feira, Rafael Dudamel será apresentado oficialmente na tarde de hoje, na Cidade do Galo.

Após a entrevista coletiva, ele comandará o primeiro treinamento com o elenco alvinegro, que volta aos trabalhos para a pré-temporada.

Dudamel chegou confiante para o desafio de dirigir o time do Galo nesta temporada e fazer a equipe retomar o caminho das conquistas – desde 2017, quando levantou o caneco do Campeonato Mineiro, que o clube não fatura um título.

“Estou muito feliz em estar no Galo. Chego com muitos sonhos. Assinei com o Atlético pela sua grandeza e por sua história”, destacou o novo comandante da equipe alvinegra.

Perguntado sobre o estilo de jogo que vai adotar no Galo, o venezuelano despistou: “Meu estilo é ganhar. Queremos dar muitas alegrias. Quero uma equipe, sobretudo, que possa competir e alcance o lugar mais alto”.

“É uma equipe com boa base. O jogador que vem tem que entender que precisa render de acordo com o nível do clube, que tem uma história, uma performance maravilhosa. A comissão técnica e os jogadores têm que trabalhar para render sempre o máximo”, completou.

Dudamel também falou sobre a pressão de comandar o Atlético, que busca o bi do Brasileiro há quase 50 anos – o único título do time no torneio é de 1971. “Estou ciente de que há muito trabalho pela frente. Sabemos da responsabilidade e vamos trabalhar com muito sonho, com entrega absoluta para que nossa torcida fique feliz e saia do estádio sorrindo após cada jogo”, ressaltou.

O treinador chega ao clube com quatro membros para a comissão técnica. Todos eles trabalhavam com o treinador na Seleção Venezuelana: Marcos Mathías (auxiliar técnico), Joseph Cañas (preparador físico), Rodrigo Piñón (analista de desempenho) e Jeremías Álvarez (coach motivacional).



ELENCO

Os jogadores do Galo se reapresentam hoje para a pré-temporada. Dois atletas que voltam de empréstimos – o zagueiro Gabriel e o atacante Edinho – participarão das atividades. Outros jogadores que voltariam pelo mesmo fator estão resolvendo suas situações nos bastidores.

Primeiro reforço do Galo para 2020, o lateral-direito Mailton se apresenta hoje no centro de treinamentos do clube. O jogador, de 21 anos, pertencia ao Mirassol e assinou contrato com o Galo até dezembro de 2022.

Maílton foi o principal nome do Operário na disputa da Série B de 2019. Em 28 jogos como titular, marcou quatro gols e deu duas assistências.