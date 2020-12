O cronômetro indicava a passagem dos 12 para os 13 minutos do segundo tempo quando Dudu deu de calcanhar para Raphael Veiga, que serviu Zé Rafael: o Palmeiras abria o placar no Mineirão, iniciando o rito de sepultamento da esperança celeste de se manter na elite. Em meio ao caos nas arquibancadas, muitos torcedores sequer viram o segundo gol do Verdão, marcado por Dudu, aos 38 da mesma etapa, no último capítulo de uma dramática novela que teve como protagonistas diretorias irresponsáveis, como pano de fundo de uma série de problemas internos, e o rebaixamento à Série B como trágico desfecho.

Nesta terça-feira, dia 8 de dezembro, completa-se exato um ano desde o descenso do Cruzeiro, e a palavra “esperança”, esmorecida em 2019, volta à tona, de forma ínfima, como uma chama que custa a acender, mas que está ali, presente na Toca II.

Manter essa luz acesa é o objetivo dos comandados de Felipão, que aceitaram o desafio de assumir a conta dos responsáveis por derrubar o clube. Para isso, o time tenta obter sua terceira vitória seguida na Segundona, a partir das 21h30, no Rei Pelé, contra o CRB, considerado o principal algoz dos azuis nesta temporada.

Embora difícil, o acesso é possível. Tanto que hoje as chances de regressar à elite (5,9%) são maiores do que as de cair para a Série C (1,1%), segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O próprio Felipão, ainda batendo na tecla de que o primeiro objetivo é alcançar a pontuação mínima para não ser rebaixado (43, nas contas do treinador), admite que, dependendo do que acontecer nas próximas rodadas, pode alterar o atual discurso.



CARRASCO

Time que eliminou a Raposa na terceira fase da Copa do Brasil e provocou a demissão de Enderson Moreira, após empate no Mineirão pela Segundona, o CRB quer aprontar novamente para cima dos mineiros em um confronto direto. Os celestes, em 11° lugar, possuem 34 pontos, um a mais que a equipe alagoana, na 13ª posição.



DECISÕES

Cada uma das 12 partidas que o Cruzeiro ainda terá na Série B são vistas como ‘decisões’. Mas algumas, na teoria, são tidas como cruciais. Se faz necessário que a Raposa leve a melhor contra concorrentes diretos, vide Ponte Preta (6ª colocada, com 40 pontos), em 22 de dezembro, em Campinas; Cuiabá (4°, com 43), no dia 29 do mesmo mês, no Mineirão; Sampaio Corrêa (3°, com 44), em 8 de janeiro, em São Luís; e Juventude (5°, com 42), no dia 16 de janeiro, em Caxias.

Em suma, esta terça guarda uma triste lembrança na memória dos torcedores cruzeirenses, mas pode também render a continuidade do sonho.