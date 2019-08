A participação de Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, na Marathon Boston 2020 está pouco a pouco ganhando forma. Algumas ações estão sendo promovidas para tentar garantir ao atleta a participação em mais um desafio. O primeiro passo dos apoiadores foi montar uma vaquinha on-line para tentar custear a viagem de Paulinho até os Estados Unidos. O segundo foi realizado nesse fim de semana.

Com o intuito de atingir o valor especificado em tempo hábil, foi realizado um treino solidário nas modalidades corrida e caminhada.

A prova ocorreu no domingo, com percurso de cinco quilômetros, e o local do encontro foi o Parque Municipal Milton Prates, em Montes Claros.

Durante a tarde, Bocaiuva também recebeu o atleta. A medalha do treino fazia menção ao sonho dele. Nela, estava escrito “Juntos com # PaulinhoemBoston”. Foram produzidas cerca de 200 medalhas.

Já no próximo mês será preciso que boa parte do dinheiro tenha sido arrecado, uma vez que a inscrição para o evento no exterior é feita antecipadamente.

Criada em julho, a vaquinha segue arrecadando doações até 31 de dezembro. No primeiro mês, a quantia adquirida foi R$ 3 mil, valor que agora já passou de R$ 4 mil. O objetivo é arrecadar cerca de R$ 10 mil.

Aos 50 anos, Paulinho é um corredor que inspira outros. O índice técnico, considerado pré-requisito para participar da maratona, ele já tem. O que falta é o apoio financeiro, que ele tem conseguido por meio dos amigos.

No ano passado, Paulo ficou na quinta colocação na faixa etária do Ranking de Brasileiros Maratonistas, com o tempo de 2:38:13, no Rio de Janeiro, e com o 15º lugar geral. Em 2019, mais uma vez em terras cariocas, foi o primeiro da faixa, quando conseguiu o tempo de 2:41:00, com distância de 42,195 km.

A Boston Marathon será realizada em 20 de abril de 2020. Quem tiver interesse em ajudar Paulinho deve acessar o link https://www.vakinha.com.br/vaquinha/paulinho-em-boston.

