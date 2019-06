Acadêmicos do curso de Educação Física das Faculdades Integradas do Norte de Minas (Funorte) participam no próximo sábado (8) do 1º Torneio Relâmpago de Vôlei na modalidade masculina. O evento é a forma de aliar teoria e prática na formação acadêmica. Outras instituições estão confirmadas.

O encontro é uma cooperação das disciplinas de Voleibol e Organização de Eventos ministradas pelos professores Deividy Cedson e Marcela Pamponete.

O intuito é proporcionar confraternização entre os acadêmicos. O torneio contará com equipes de Educação Física da Funorte e Unimontes, Direito da FipMoc, e também dos cursos de engenharias da Funorte.

De acordo com Deividy, a função do evento é criar a oportunidade de os alunos verificarem na prática como funciona cada fundamento da modalidade e como se encaixa no contexto de competição.

“Esse primeiro torneio é uma oportunidade que eu crio para que os alunos possam vivenciar tudo o que trabalhamos em sala de aula relacionado ao desporto voleibol”.

O evento fechará as atividades para a disciplina no primeiro semestre e busca.

O 1º Torneio Relâmpago de Vôlei é aberto ao público e acontece neste sábado, às 13h, no Campus JK, localizado na avenida Osmane Barbosa, Conjunto Residencial JK.

* Estagiário sob supervisão do editor