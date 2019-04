Estão abertas até a próxima segunda-feira as inscrições para o Campeonato Brasilminense de Futebol 2019. A realização do evento está prevista para 28 de abril, com premiações para todas as categorias.

A competição é promovida pela Secretaria Municipal de Esportes e Turismo. Os interessados podem participar nas categorias Infanto, de 9 a 15 anos; Junior, de 16 a 21; Amador, acima dos 22; e Veterano, acima dos 35 anos.

As equipes participantes poderão inscrever até 22 atletas e jogar em quatro categorias. No entanto, o atleta só jogará por apenas uma.

Quanto à taxa de inscrição é proposto a entrega de um quilo de alimento não perecível, com exceção de sal, fubá e farinha.

O primeiro lugar do Infanto receberá o valor de R$ 200; Júnior, R$ 500; Amador e Veterano, R$ 1 mil.

O artilheiro de cada uma delas também ganhará premiação em dinheiro. Mais informações no site da prefeitura: www.brasiliademinas.mg.gov.br.

*Estagiário sob supervisão do editor