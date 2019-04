O Montes Claros Rugby mostrou toda a força no Desafio 24h em Porto Seguro, na Bahia. O evento reuniu cerca de 150 atletas de diferentes estados e de outros países.



Mais de 15 equipes participaram do encontro. A competição começou no sábado, 30, às 13h, e encerrou no mesmo horário do dia seguinte. As partidas foram realizadas na Arena Boca da Barra, localizada na Orla Norte, nas modalidades sevens e beach.



De acordo com o presidente Gabriel Freitas, mesmo sem apoio e com o cansaço da viagem, o grupo se empenhou para participar de cada jogo, travado com garra e superação. “O evento foi extenso, teve juvenil, feminino e o primeiro dia acabou depois da meia-noite. No domingo, foram legítimas batalhas na areia e nos sagramos campeões”, festejou.

