Participar das principais competições é um dos planos do Montes Claros Rugby para a temporada 2019. O desafio desta vez é em Porto Seguro, na Copa 24h, que acontece em 30 de março. A equipe participa pela segunda vez da competição.

O grupo já tem o que comemorar neste início de ano. Em Lagoa Santa, conquistou o pódio no 2º Torneio Internacional de Beach Rugby, faturando o vice-campeonato no masculino e feminino em janeiro.

A missão dada agora é na Bahia, onde a equipe faz a segunda participação no torneio 24h da modalidade. O vice-presidente e atleta Bernardo Couto espera encontrar parceiros de longa data, mas sem perder o espírito competitivo.

“Levaremos talvez até dois times do masculino para a competição baiana e um feminino. Todo mundo está muito ansioso para jogar um campeonato interestadual, conhecer times novos e rever amigos que fizemos em outras viagens”, brinca Bernardo.

Para custear a viagem, estão sendo feitos produtos do time para venda. Os treinos continuam firmes e são realizados três vezes na semana: às terças, quintas e sábados.

Ainda sem local apropriado para a prática do esporte, o jeito é improvisar nas quadras de futsal e quadras de areia da cidade.

Quem está na equipe há quatro anos é Bruno Sousa, que reveza jogando de pilar ou asa. Para ele, a equipe tem como principal diferencial um plano de jogo peculiar e pegado, além de treinamentos focados para esta etapa.

“Nosso ponto forte tem sido como equipe, mantendo um padrão de jogo, mesmo com substituições durante a partida. E nossa principal característica é o forte jogo de contato”, diz.

Ele reforça que a conquista de Lagoa Santa levanta a moral dos atletas para a sequência dos jogos, considerando ser a primeira e com bom aproveitamento.



PLANOS

O Terremoc, como é conhecido na região, quer alcançar feitos inéditos, mas esbarra nas dúvidas e incertezas que perduram desde a fundação, há pouco mais de seis anos.

“Nossa primeira meta é participar de todos os campeonatos possíveis. Tudo que estiver ao nosso alcance financeiro”, ressalta Bernardo.

A equipe tem demonstrado evolução mesmo com dificuldades. Para ter rotina de jogos, precisa viajar 400 km. Sediar um evento grande, como o Minas Sevens, oportunidade de classificação para o campeonato nacional, é um dos sonhos do time, mas esbarra na falta de um campo para treino.

“Pretendemos e tivemos incentivo de vários outros times, mas sem um campo de treino e local para receber o pessoal de fora, esse sonho fica cada vez mais distante”, lamenta Bernardo.

A Copa 24h de Rugby ocorre no Estádio Municipal de Porto Seguro. O início dos confrontos está previsto para o meio-dia e término no mesmo horário do dia seguinte.

