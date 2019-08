Seguem até 23 de agosto as inscrições para a terceira etapa da Copa Sense de Estrada, promovida pela Associação de Ciclismo do Velho Chico (ACVC), em Januária, no Norte de Minas. A premiação será de R$ 2.500, em dinheiro, além de medalhas.

A competição é dividida em cinco fases e supervisionada pela Federação Mineira de Ciclismo. A terceira etapa da Copa é uma prova de estrada e faz trajeto de ida e volta a Itacarambi.

A largada simbólica será às 8h, na Praça do Tiradentes, e a oficial ocorre depois do trevo do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, na Rodovia BR-135, com percurso de 110 km. O tempo limite do evento é de três horas.

Os interessados podem se inscrever nas categorias Elite masculino, Sub-30 masculino, Júnior masculino, Máster A1, A2, B1, B2 e C, Elite feminina e Open feminina.

A premiação em dinheiro será destinada aos dez melhores colocados, na classificação geral, do masculino e três no feminino.

Os cinco melhores de cada categoria receberão medalhas. Para o critério de desempate, será computada a classificação no fim da copa.

As inscrições podem ser feitas no site www.fmc.com.br. Atletas federados na FMC não pagam em todas as etapas. Para os demais, será cobrado o valor de R$ 85, além de taxa.



PRÓXIMAS ETAPAS

A quarta e quinta etapas acontecem entre os dias 5 e 6 de outubro, com prova de resistência.

Serão realizadas em rodada dupla. A inicial, sendo de contrarrelógio, com 25 km. A largada será às 16h, no posto da Polícia Rodoviária Estadual, que fica na entrada da cidade de Januária, e passagem pela BR-135 até o trevo da cidade de Pedras de Maria da Cruz.

No dia seguinte, a etapa é de circuito/resistência, com largada também da Praça Tiradentes. A saída, é às 8h, com destino à largada oficial, que acontecerá no Posto Policial, saída para Montes Claros, na rodovia BR-135, com percurso de 70 km.

