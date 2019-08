Cruzeiro e Atlético entram em campo no próximo domingo, às 19h, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, brigando contra tabus na busca pela reabilitação na competição.

A Raposa será mandante e recebe o Vasco, no Mineirão. O Galo vai a São Paulo, encarar o Corinthians, na Arena Corinthians.

No último fim de semana os dois clubes tiveram resultados decepcionantes. Os atleticanos abriram a 16ª rodada sendo derrotados pelo Bahia, por 1 a 0, no sábado, no Independência.

Os cruzeirenses venciam o confronto diante do CSA, na noite do domingo, no Rei Pelé, em Maceió, até os acréscimos, mas sofreram o gol de empate e não conseguiram a tão sonhada distância da zona de rebaixamento.



ESCRITAS

Coincidentemente, os tabus que Cruzeiro e Atlético encaram na próxima rodada do Campeonato Brasileiro têm como ponto de partida o ano de 2013, pois foi nesta temporada que eles conseguiram vencer, pela última vez, os respectivos adversários de domingo na cidade dos confrontos.

Em 1º de setembro de 2013, num ano em que conquistou o Brasileirão, o Cruzeiro fez 5 a 3 no Vasco, no Mineirão, num jogo que teve como destaque Lucas Silva, autor de dois golaços em chutes de fora da área.

Foi a última e única vitória cruzeirense sobre o Vasco no Gigante da Pampulha após a sua reabertura, reformado para as Copas das Confederações (2013) e do Mundo (2014).

Desde então, os dois clubes já se enfrentaram quatro vezes no estádio, sendo três pela Série A e uma pela Copa Libertadores. Foram três empates e uma vitória vascaína.

PACAEMBU

Classificado às semifinais da Copa Sul-Americana, o Atlético volta a priorizar o Brasileirão e tenta um feito que não alcança desde 14 de julho de 2013, quando venceu o Corinthians pela última vez, em São Paulo. Fez 1 a 0, com um gol de Rosinei, num dia em que o técnico Cuca escalou uma equipe praticamente reserva, porque o Galo vivia a reta final da Libertadores daquele ano, que foi conquistada pelo clube.

Este jogo foi no Pacaembu, na Arena Corinthians, local da partida de domingo, as duas equipes começaram a se enfrentar em 2014 e o Atlético nunca venceu.

Foram seis confrontos até agora, sendo cinco pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil. O Galo perdeu os três primeiros e empatou os últimos três.

Entre as derrotas está a por 2 a 0, nas quartas da Copa do Brasil de 2014, revertida no Mineirão com um emocionante 4 a 1.

O Atlético entra na rodada podendo sair do G-6, em caso de derrota. Mas também pode alcançar o terceiro lugar. Para isso, terá de quebrar o tabu de Itaquera.