Uma semana depois de empatarem por 1 a 1, no Independência, na principal partida da volta do Campeonato Mineiro, Atlético e América voltam a se enfrentar. Neste domingo, às 16h, no Mineirão, começam a disputar uma vaga na decisão do Módulo I.

E assim como no confronto anterior, há um tabu no caminho americano. Só que muito maior. No estádio do Horto, o Coelho não supera o Galo há mais de quatro anos, pois a última vitória foi na partida de ida da decisão do Estadual de 2016.

Apesar de não conseguir quebrar a escrita, o 1 a 1 acabou sendo positivo para o time de Lisca, que graças a ele disputa as semifinais que começam no próximo domingo precisando de dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols para ser finalista.

No Gigante da Pampulha, o tabu americano é bem maior. Já são mais de 15 anos sem vitória do América sobre o Atlético no estádio. A última foi em 13 de maio de 2005, por 1 a 0, com um gol do centroavante Washington, num resultado que ajudou o Coelho a evitar a queda para o Módulo II, que acabou acontecendo na temporada seguinte.

Desde então, os dois rivais já disputaram nove clássicos no Mineirão. Foram cinco vitórias atleticanas e quatro empates. Um deles bem especial para os americanos e com sabor de vitória. Isso porque o 1 a 1 de 8 de maio de 2016 garantiu ao América seu último título estadual.



INDEPENDÊNCIA

O baixo número de jogos entre os dois clubes no Gigante da Pampulha nos últimos 15 anos tem como explicação principal o fato de o Independência, desde a sua reinauguração, em abril de 2012, ter se transformado na casa de americanos e atleticanos, que mandam no estádio do Horto a maioria absoluta dos seus jogos.

Agora, o Atlético volta ao Mineirão e aposta na longa invencibilidade sobre o América no estádio para tentar abrir vantagem na semifinal do Campeonato Mineiro. O Coelho, assim como em maio de 2016 ou no domingo passado, não pode deixar de considerar o empate um bom resultado, por mais que o tabu do Gigante da Pampulha não seja quebrado.



TABELA

A outra semifinal do Campeonato Mineiro também começa no domingo, com a Caldense enfrentando o Tombense, às 11h, no Independência.

O estádio do Horto receberá toda a rodada de volta da fase na próxima quarta-feira. Tombense e Caldense jogam às 16h. E o América encara o Atlético às 21h30.

No Troféu Inconfidência, que terá semifinais em jogo único, o Cruzeiro encara o Patrocinense no sábado, às 14h30, no Mineirão. Uberlândia e Boa Esporte jogam no domingo, às 19h, no Parque do Sabiá.