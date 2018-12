O espírito solidário paira também sobre esporte. Nesta época do ano, em que ações sociais são intensificadas, o Ateneu entrou em campo para mais uma jogada de fé e esperança.

Para finalizar o ano com chave de ouro, já que 2018 ficou marcado pela volta do Estádio João Rebello e de encontros especiais entre antigos e novos atletas, no último fim de semana o clube distribuiu brinquedos e roupas e ofereceu um almoço natalino para moradores de rua e pessoas carentes. As ações também contemplaram corte de cabelo e barba.

O encontro contou com a presença da diretoria do Ateneu, pais e jovens atletas da categoria de base.

Tudo contou com a ajuda e a participação dos jovens garotos da categoria de base do clube, que receberam um meião personalizado com escudo do time, como presente pelo empenho. De acordo com o diretor de Departamento de Esportes Amadores, Educação e Cidadania da Associação Desportiva do Ateneu, o pedagogo Cláudio Mourinho, os futuros jogadores precisam ter competências dentro e fora de campo.

“O departamento tem como objetivo despertar o lado cidadão e voluntariado dos atletas. A importância de que eles saibam de que não é só jogar futebol, mas ter habilidade também no comportamento e ser craque nas atitudes. Com isso, o departamento promove reuniões com os pais e atletas juntos, para mostrar a importância da família, do respeito e da solidariedade”, ressalta.

Cláudio Mourinho afirma que o departamento é responsável por realizar, durante todo o ano, ações sociais com os garotos da base, com intuito de instruir aos atletas a formação cidadã e também promover a solidariedade. Ao longo de 2018 foram realizadas palestras sobre cidadania, treinamento e coaching, além de aulas de português.

Depois dos ensinamentos, focados no modo de ser do Ateneu, os jovens selecionados assinam um termo de compromisso com o clube.

TIM MARAVILHA

Ainda durante o dia especial no campo do Ateneu, também foi promovido jogo beneficente para arrecadar fundos para o tratamento do desportista Tim Maravilha. O time dos ex-profissionais venceram a seleção master dos Santos Reis, por 6 a 1. O evento solidário contou coma presença de cerca de 300 desportistas.

Tim Maravilha é o fundador do time San Diego Júnior, voltado para trabalhos na categoria de base na região do bairro Santos Reis. Ele enfrenta complicações no esôfago, o que dificulta a alimentação e acarreta em perda de peso significativa.

A dificuldade enfrentada está relacionada ao tratamento, pois alguns exames são de urgência e particulares, e ele não possui nenhum plano de saúde. Quem quiser ajudar pode entrar em contato com Everaldo Cardoso pelos telefones (38) 99217-1836 e 98847-4403.

*Estagiário sob supervisão do editor