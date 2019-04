Um faz a terceira temporada com a camisa alvinegra e vive o momento mais regular, decisivo como garçom e finalizador. O outro leva o escudo estrelado no peito há pouco mais de dois meses e também aparece como diferencial. Hoje, os dois terão a missão de reger os times nos desafios pela Copa Libertadores.

E o equatoriano Juan Cazares, que entra em campo primeiro, com o Atlético, diante do Zamora (19h15, no Mineirão), no dia em que comemora 27 anos, certamente não vai reclamar se repetir a façanha do celeste Rodriguinho semana passada, diante do Deportivo Lara. Na ocasião, o celeste, que festejava 31 anos, presenteou a torcida com o gol que abriu caminho para a vitória.

Hoje, uma boa atuação de Cazares e dos comandados por Levir Culpi, aliás, é obrigação. Sem pontuar nas duas primeiras partidas pelo Grupo E, o Galo depende de uma boa vitória para manter as chances de classificação às quartas de final.

O técnico José Ali Cañas não esconde que a estratégia do time de Barinas será tentar explorar os espaços nos avanços alvinegros, sem se expor demais. O que exigirá paciência de time e torcida alvinegros caso o gol não saia logo.



DESCANSO

Com um desconforto na região lombar, Rodriguinho foi poupado por Mano Menezes na vitória por 3 a 2 sobre o América e, com isso, entra em campo descansado às 21h30, no Estádio George Capwell, em Guayaquil, para encarar o Emelec.

Mano espera um jogo de bastante imposição física do time da casa, pressionado não só pela situação na competição (empatou com Huracán e Deportivo Lara), mas pela sequência de resultados negativos – vem de derrota por 1 a 0 para o Independiente Del Valle pelo Nacional, com forte cobrança da torcida.