Mais novo membro do Ultimate Fighting Championship (UFC), Alex Muniz de Aguiar, o “Sergipano”, receberá nesta quarta-feira (4) a medalha de Mérito Esportivo “Antônio Manoel Dias”, da Câmara de Montes Claros. A honraria foi requerida pelo vereador Valcir da Ademoc (PDT).

O atleta possui no currículo feitos importantes. São dez anos dedicados ao Mixed Marcial Arts (MMA), que já rendeu a ele várias medalhas. Há pouco tempo fez história ao conquistar uma vaga no UFC. O duelo com Jonhson foi finalizado em apenas 1m46s, ainda no primeiro round.

A façanha colocou mais uma vez o nome de Montes Claros no cenário nacional e também mundial. A honraria é entregue apenas uma vez ao ano pela Câmara aos esportistas, lutadores, desportistas e também pessoas que incentivam a prática de esportes no município.

MULTIATLETA

Sergipano pratica artes marciais mistas e é faixa preta 2 dan de jiu-jítsu e muay thai prajied azul-escuro, além de ser dono do cinturão do Bitetti Combat.

O lutador faz parte do grupo da Tata Fight Team (TFT). Formou em 2017 na Funorte e atua como professor de educação física.

A entrega da medalha será na Câmara, localizada na rua Urbino Viana, 600, Vila Guilhermina. O início está previsto para as 19h30.

*Estagiário sob supervisão do editor