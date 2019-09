Alex Muniz de Aguiar, o “Sergipano”foi homenageado, na noite desta quarta-feira (4), com a medalha de Mérito Esportivo “Antônio Manoel Dias”, da Câmara de Montes Claros. Acostumado com as medalhas nos tatames ele foi reconhecido pela cidade, que o atleta faz questão de mencionar por onde passa.



A honraria foi decisão do Valcir da Ademoc (PTB) e faz jus aos trabalhos realizados pelo atleta. Em tom de agradecimento, ele enfatizou a participação da família no momento e prometeu prosseguir com os trabalhos para levar ainda mais o nome do município norte-mineiro. Lembrou, ainda, da última luta em que conquistou o contrato com o UFC.



“Primeiro, quero agradecer a Deus pela oportunidade. Ao povo de Montes Claros por prestar esta homenagem a mim. Vou continuar trabalhando em cima daquilo que já fiz. Pode ter certeza que vou continuar levando o nome da cidade para o Brasil e mundo. Quem assistiu à última luta minha viu que a primeira coisa que eu falei foi “de Montes Claros para o mundo”, agradeceu.

Sergipano mantém os treinamentos para os próximos combates. Ele aguarda ser chamado pelo UFC. As lutas para o lutador estão previstas para novembro e dezembro.