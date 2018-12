A diretoria do Cruzeiro estuda duas situações envolvendo atletas com contrato até o meio do ano que vem: o volante Lucas Silva e o atacante Hernán Barcos. Ambos os jogadores podem encerrar seus ciclos no clube antes mesmo do fim dos contratos.



Cada jogador vive uma situação diferente. Lucas Silva, por exemplo, por ter perdido a condição de titular no fim da temporada. Já Barcos, pela forte concorrência no setor ofensivo estrelado.



Segundo apurou a reportagem, a diretoria do Cruzeiro recebeu contatos do empresário Luiz Rocha, que cuida da carreira de Lucas Silva. As conversas ocorreram tendo como tema principal a titularidade do jogador.



Como dificilmente será comprado junto ao Real Madrid, Lucas Silva já se transferiria no meio do ano que vem. E se o meio-campista não estiver jogando pode não conseguir uma boa proposta ao fim do vínculo com o Cruzeiro.



PIRATA

A situação do atacante Barcos é a que pode ser definida mais rapidamente. O argentino pode rescindir com o Cruzeiro para ter uma temporada inteira de trabalho em outro clube.



Como o contrato de Barcos também termina no fim de junho do ano que vem e a concorrência no setor ofensivo celeste é forte, o camisa 28 pode ter se despedido da Toca II na derrota para o São Paulo por 1 a 0, no dia 18 de novembro, pela 35ª rodada do Brasileiro.



Além de Barcos, o setor ofensivo da Raposa conta com Fred, Sassá e Raniel, sendo que os dois primeiros terão em 2019 mais chances na equipe titular.



Isso porque Fred é o jogador em quem a diretoria cruzeirense deposita mais confiança. Sassá, por outro lado, é um “ativo” jovem, que tem um bom valor de mercado e pode render lucro futuro para o clube em uma negociação.



Recentemente, o irmão e empresário do atacante, David Barcos, admitiu que foi sondado por clubes do Brasil e do exterior. E que havia sim chances de o centroavante deixar Belo Horizonte.



A intenção do próprio Barcos é se manter no Brasil, já que a esposa Giuli Cunha deu à luz recentemente o terceiro filho do jogador, o pequeno Gael.