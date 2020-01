A estreia oficial do América em 2020 terá sabor especial para o torcedor da equipe comandada pelo técnico Felipe Conceição. Hoje, a partir das 20h30, o Coelho encara a Caldense e dá o pontapé inicial à temporada. No ano passado, o time da capital despachou o do Sul de Minas nas quartas de final e seguiu em frente no Estadual.

Naquela ocasião, quando o grupo ainda era comandado pelo experiente Givanildo de Oliveira, os gols na vitória por 2 a 1 foram marcados por João Paulo e Matheusinho. Assim como naquele dia, o confronto desta noite também acontecerá no Independência, casa do alviverde.



TRAUMA RECENTE

E foi justamente na Arena que o América viveu períodos de altos e baixos na temporada passada. Ao todo, nos 27 jogos realizados lá, foram 14 vitórias, seis empates e outras sete derrotas – a última delas, a mais dolorida.

No dia 30 de novembro, quando precisava de apenas mais um triunfo para chegar à elite do futebol brasileiro, o time da capital foi derrotado por 2 a 0 pelo São Bento-SP e viu a esperança se transformar em frustração e tristeza.

De volta ao Horto nesta quarta-feira, Conceição e seus comandados terão como missão fazer valer o mando de campo e deixar no passado o trauma vivido tão recentemente.

Talvez, se apegar no retrospecto geral contra a Veterana sirva como combustível para tal. Em toda a história, as duas equipes se enfrentaram 84 vezes. Hegemônica, a da capital venceu 45 (54%), a de Poços de Caldas outras 18 (21%) e outros 18 confrontos terminaram empatados (25%).



TIME DEFINIDO

Ao contrário do que fazem muitos treinadores, mesmo no início de ano, Felipe Conceição não adotou o mistério como estratégia e já definiu os 11 que iniciam a partida.

Entre os titulares, inclusive, aparecem o zagueiro Eduardo Bauermann, o meia Alê e os atacantes Felipe Augusto e Rodolfo.

Com isso, o América vai a campo com: Airton; Leandro Silva, Lucas Kal, Eduardo Bauermann e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Felipe Augusto, Matheusinho e Rodolfo.

A Caldense, por sua vez, bem que poderia se apegar no bom desempenho durante a pré-temporada para iniciar com o pé direito o Mineiro. Isso, se não fosse o último jogo-treino. Acumulando três vitórias e apenas uma derrota, a Veterana se aventurou a encarar o São Paulo, dentro do CT do Tricolor, e acabou voltando para casa com uma derrota por 6 a 1.