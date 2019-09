Interessados em participar da I Copa Fight Club de Jiu-Jítsu devem ficar atentos para não perder o prazo das inscrições, que já estão no segundo lote e se encerram no dia 1º de outubro.

O evento, que acontecerá em Montes Claros, integra o Circuito Norte-Mineiro da modalidade, que já passou por outras cidades da região. As premiações variam de R$ 400 a R$ 1 mil.

A ideia do circuito é reforçar o esporte que cresce a cada dia no Brasil e no mundo, além de unir atletas e academias. Começou com a 4ª Copa de Combat Club, realizada em Monte Azul. Depois, passou pela 6ª Copa de Janaúba e também por Porteirinha, com uma competição inédita. Em agosto, chegou a Montes Claros, com o 3º Minas Open e continua com esta primeira copa.

A inscrição para o Absoluto Faixa Preta terá o valor de R$ 50 e para Faixa Marrom e Faixa Branca, R$ 30. Para todos os absolutos, com mínimo de oito atletas para pagamento integral, será pago proporcionalmente de quatro atletas – 20%, de cinco a sete – 50%.

As premiações serão entregues da seguinte forma: Absoluto Faixa Preta (Masculino) e Adulto Master – R$ 1 mil; Absoluto Faixa Marrom (Masculino Adulto) – R$ 600; Absoluto Faixa Roxa (Masculino Adulto) – R$ 400; Absoluto Faixa Azul (Masculino Adulto) – R$300; Absoluto Faixa Azul (Juvenil) – R$200; Absoluto Faixa Branca (Masculino Adulto) – R$ 200; Absoluto Faixa Roxa (Feminino Adulto) – R$400; Absoluto Faixa Azul (Feminino Adulto) – R$ 300 e Absoluto Faixa Branca (Feminino Adulto) – R$ 100.

A entrada será 1 kg de alimento não perecível, exceto sal. Os competidores são isentos, mas caso o participante não leve o donativo, será cobrado R$ 5.

A I Copa de Jiu-Jítsu será realizada no dia 20 de outubro, no Ginásio Ana Lopes. Mais informações pelo telefone (38) 99182-9553.

*Estagiário sob supervisão do editor