Num espaço de 18 horas, o Atlético anunciou a contratação de Réver e Guga. Os dois primeiros reforços de 2019 devem atuar lado a lado na linha de defesa comandada por Levir Culpi, e como futuros substitutos de titulares deste ano: Leonardo Silva e Emerson.

O “Capitão América” assinou contrato até dezembro de 2021, retornando ao Galo após quatro anos ausente. Uma possibilidade de cenário era repetir as “Torres Gêmeas” com o zagueiro Léo Silva. Mas tudo indica que Réver chegou para ocupar o lugar do veterano zagueiro que fará 40 anos. Léo pendurará as chuteiras após o término do Campeonato Mineiro, em 21 de abril.

“Minha primeira passagem aqui foi muito boa e espero que a segunda seja ainda melhor. Então, a gente vai procurar resgatar essa identificação e aumentá-la, mas só vou conseguir isso através de títulos e grandes jogos”, disse Réver à TV Galo em sua chegada.

Se a primeira aposta de Sette Câmara para 2019 foi o retorno de uma figura histórica, campeã da Libertadores, a contratação oficializada ontem é um investimento para retorno financeiro. Aos 20 anos, Guga chega vendido pelo Avaí e assina até 31 de dezembro de 2023.

“Espero poder retribuir as mensagens de apoio que já estou recebendo, retribuir esse carinho dentro de campo e dar alegria para essa torcida fanática. O sonho de todo jogador é disputar a Libertadores, então, estou ansioso para começar logo, jogar e, se Deus quiser, poder conquistar um título de Libertadores”, comentou o lateral do Atlético.

Guga deverá ser titular do Galo já nos primeiros jogos, pois Emerson estará fora do clube, a serviço da Seleção sub-20. Isso se voltar a jogar pelo clube, uma vez que teve sondagens do Barcelona.

Emerson só volta à Cidade do Galo no início de fevereiro, quando acaba a disputa do Sul-Americano sub-20 no Chile, e quando o Atlético já terá enfrentado o Danubio, do Uruguai, pela ida da segunda fase da Copa Libertadores. A maior probabilidade é que o camisa 14, perto do 20º aniversário, seja vendido na janela do meio do ano na Europa.

Até lá, o Atlético já terá aquecido Guga para suplantá-lo e se despedirá de Léo Silva tendo no elenco o antigo dono da braçadeira de capitão.

Além de Réver e Guga, o Atlético está perto de fechar o terceiro reforço nesta reta final de ano. Trata-se do volante Jair, que entrou em litígio com o Sport e deverá chegar em definitivo para a vaga de Matheus Galdezani.

O Galo negocia diretamente com o Sport, que tenta derrubar a liminar que Jair conseguiu na Justiça do Trabalho por conta de atraso salarial.