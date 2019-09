Jogador que mais vezes defendeu o Atlético em 2019 – 44 no total –, o zagueiro Igor Rabello terá pela frente no próximo domingo o Botafogo, clube que o projetou no cenário nacional e que recebeu cerca de R$ 13 milhões do Atlético para negociar 70% dos direitos econômicos do grandalhão de 1,90m de altura. Este, inclusive, será o terceiro embate entre os alvinegros na temporada.

Adversários na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo marcado para as 16h, no Estádio Nilton Santos, mineiros e cariocas se enfrentaram também nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Hegemônico, o time comandado pelo técnico Rodrigo Santana venceu dentro e fora de casa. Agora, pela terceira vez no ano, um triunfo de Igor Rabello e companhia sobre a equipe da Estrela Solitária significará o fim de uma sequência de três derrotas consecutivas na competição mais importante do país.

Ausente em apenas nove jogos, o zagueiro acumula 3.879 minutos em campo. Com ele, o Atlético conquistou 23 vitórias, 9 empates e sofreu 12 derrotas.



HISTÓRICO

Igor Rabello, hoje com 24 anos, deu seus primeiros passos no futebol aos 9, quando atuou no futsal do Madureira, equipe que revelou grandes nomes do futebol brasileiro, como Jair Pereira, Evaristo de Macedo, Marcelinho Carioca e outros. Um ano depois, iniciava no futebol de campo, no Fluminense. Contudo, só chegou ao Botafogo aos 16, quando logo conquistou a braçadeira de capitão.

Para coroar sua trajetória brilhante na base, onde conquistou os principais títulos das categorias, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, em 2014, e acabou campeão do Torneio de Catif, marcando o gol da vitória sobre a arquirrival Argentina. Estreou como profissional do Glorioso dois anos depois, numa partida válida pela Copa do Brasil.

No segundo semestre, recém-formado em Educação Física e com apenas 20 anos, foi emprestado ao Náutico, onde foi comandado pelo técnico Givanildo Oliveira, ex-América, e se tornou ídolo da torcida do Timbú, ganhando no Nordeste o apelido de General.

Retornando ao Botafogo em 2017, Rabello não demorou a ganhar uma chance com o técnico Jair Ventura e a se destacar na Copa Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. Após sua melhor temporada, em 2018, foi contratado pelo Atlético, clube que defende desde janeiro de 2019.