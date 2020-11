No 20º e mais importante jogo da história do confronto entre eles, América e Corinthians decidem hoje, a partir das 21h30, no Estádio Independência, uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Coelho joga pelo empate, pois na semana passada, em partida disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, venceu por 1 a 0.

A vantagem conquistada na capital paulista deixa os americanos a um empate das quartas, que nunca disputaram, e da cota de R$ 3,3 milhões. Mas vencer o Timão significa algo inédito para o Coelho no retrospecto, onde nunca alcançou duas vitórias seguidas.

Nos 19 jogos já disputados, são seis vitórias americanas, oito corintianas e cinco empates, um cenário de equilíbrio. Mas os seis triunfos do alviverde foram sempre espaçados. O time paulista venceu três vezes seguidas em partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro em 2016 e 2018.

INDEPENDÊNCIA

Será o sétimo jogo entre os dois clubes no Independência, apenas o segundo na nova arena, inaugurada em 2012. São duas vitórias americanas, duas corintianas e três empates, um deles por 4 a 4, em confronto válido pelo Brasileirão de 2001, quando o Timão goleava por 4 a 1 até os 40 minutos do segundo tempo, quando começou a reação americana, comandada pelo centroavante Somália.

Nos dois jogos disputados no novo Independência, o Corinthians venceu um, o outro terminou empatado e o América não conseguiu marcar gol.

Os confrontos foram válidos pela Série A do Campeonato Brasileiro de 2016 e 2018.