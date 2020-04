O presidente interino do Cruzeiro é mais um dirigente no futebol brasileiro contaminado com o novo coronavírus. A confirmação da infecção de José Dalai Rocha, de 81 anos, foi feita ontem nas redes sociais do jornalista Fernando Rocha, filho do dirigente cruzeirense.

“A luta contra a #COVID-19 é diária. Hoje saiu o resultado de positivo para o exame de coronavírus do meu pai, Dalai Rocha. Graças a Deus ele está em casa, bem. O remédio é: calma, reclusão e muita fé de que vai dar tudo certo. Conto com a torcida de todos. Fiquem em casa”, publicou Fernando Rocha em sua conta particular no Twitter.

Dalai é mais um dirigente do Cruzeiro testado positivo com o coronavírus. Antes do presidente interino, outros membros da diretoria celeste já haviam manifestado a doença: Alexandre Faria e Sandro González, ambos do Conselho Gestor cruzeirense.

González foi o primeiro a ter confirmado o diagnóstico de Covid-19, e, por isso, os demais integrantes do Conselho Gestor ficaram em alerta, inclusive trabalhando de casa em quarentena.

Recentemente houve uma situação que também havia colocado componentes da cúpula estrelada em estado de atenção. É que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Partido Novo), teve contato com um empresário que foi diagnosticado com coronavírus. O chefe de Estado mineiro se reuniu com dirigentes da Raposa após esse contato com o infectado, o que colocou todos os presentes ao encontro em quarentena. Zema, no fim das contas, informou que seu teste para Covid-19 havia dado negativo.

A reportagem do Hoje em Dia entrou em contato com o Cruzeiro, que informou sobre a situação médica dos integrantes da diretoria do clube.

“O Cruzeiro informa que o presidente em exercício, José Dalai Rocha, teve resultado positivo para a Covid-19, o novo coronavírus. Outro integrante do Conselho Gestor, Alexandre Faria, também teve o teste confirmado. Salientamos que os dois estão com um bom quadro de saúde e estão se recuperando bem, em casa, em isolamento. O presidente em exercício Dalai Rocha já estava em quarentena desde o dia 17 de março e vem deliberando e resolvendo as questões do Cruzeiro de sua residência. Assim como Alexandre Faria, que também vem atuando no Conselho Gestor através de home office”, disse o clube em nota enviada ao HD.