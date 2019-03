Terminam neste sábado as inscrições para o 2º Campeonato de Rolimã em Montes Claros. Não perca o prazo e a oportunidade de se divertir com esses carrinhos que fazem a alegria da meninada e de muitos adultos.

A competição, marcada para 14 de abril, vem carregada de nostalgia para quem teve nos carrinhos a principal forma de brincadeira na infância nas décadas de 1970 e 1980. E promete muita aventura.

Quem promove a atividade é o Grupo 99º Escoteiro Nova Geração, que oferecerá à garotada e adultos oportunidade de colocar em prática uma brincadeira sem restrição de idade.

O loteamento do bairro Park Cidade Jardim, saída para Juramento – lado direito – será o palco das descidas e curvas, a partir das 7h.

A primeira edição teve mais de 80 inscritos, com pais e familiares presentes para torcer e ver a animação dos pilotos. A expectativa para este ano é de dobrar o número de pessoas.



RESGATE

O campeonato, inclusive, é reconhecido pela Confederação dos Carrinhos de Rolimã do Brasil. Jossele de Fátima é uma das organizadoras e conta que a divulgação do evento está a todo vapor nas escolas onde o grupo tem acesso. O foco é reunir o maior número de participantes.

Para ela, a ideia é estimular a harmonia, interatividade e companheirismo. “É resgatar o brinquedo fora de moda, que não existe assim mais e interação entre os pais e família. Do pai com o filho poder criar e montar o carrinho. O objetivo é tirar essa juventude do mundo virtual e mostrar que tem brincadeira bacana e uma adrenalina ótima”, ressalta.

Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados. Destaque e troféu, ainda, para os carrinhos mais criativos. As baterias da prova só serão determinadas conforme o número de inscritos, por meio de sorteio. Cada uma delas poderá ter até cinco competidores.

Um metro e meio de comprimento por um metro de largura é o tamanho que os pequenos veículos podem ter, produzidos artesanalmente e com materiais recicláveis, com corpo, eixos dianteiro e traseiro.



PREÇO

Para participar, crianças e adolescentes de 6 a 17 anos pagam R$ 20. Acima dos 18, o valor é de R$ 25. Serão cinco categorias: infantil (6 a 11 anos), infantojuvenil (12 a 14), juvenil (15 a 17), adulto e máster (acima dos 40 anos).

O Grupo 99º Escoteiro Nova Geração tem como sede a Escola Estadual Levi Durães e as atividades de primeiros-socorros, sobrevivência, orientação, cidadania e ambiental são oferecidas todos os sábados, das 16h às 18h. O diretor-presidente é Rodrigo Sandes Barbosa. Em Montes Claros, são cinco grupos de escotismo.

*Estagiário sob supervisão do editor