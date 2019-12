Insatisfeito no Atlético, Luan já demonstrava há algum tempo o desejo de respirar novos ares. Apesar de ter entrado em campo em 56 das 76 partida do alvinegro em 2019 e espantado de vez o fantasma das lesões, o “Maluquinho” já não tinha mais a mesma aceitação da Massa.

Oscilando boas e más atuações, a titularidade e o banco de reservas, o alagoano de 29 anos foi perdendo o brilho na Cidade do Galo e, por isso, não encontrou resistência da diretoria para se transferir ao futebol japonês. A relação entre as partes, inclusive, também já não era das mais saudáveis.



V-VAREN

Apesar de ter sido uma das peças importantes do Atlético durante a luta para ficar longe da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, a partir da próxima temporada Luan experimentará o gostinho de disputar a divisão de acesso.

Na nova casa, em Nagasaki, ele defenderá o V-Varen, equipe que atualmente figura na “Segundona” japonesa.

Após assinar o contrato com os novos patrões, o atacante e o empresário Beto Rappa seguiram para Tóquio, ponto de partida para retornar ao Brasil.

Como o elenco atleticano curte férias, o Maluquinho não terá tempo de se despedir pessoalmente. A vinda para Belo Horizonte, por sua vez, será para arrumar as malas, juntar a família e, em breve, seguir viagem para o outro lado do mundo.

Oi Massa do Galo!

É verdade que quando cheguei em BH eu sabia que nossa relação entraria para a história... Eu tinha certeza que a cada minuto vestindo o manto eu teria que deixar o meu máximo em campo representando todos vocês. E foi assim que fiz em todos os 305 jogos de alvinegro!

Nesse período entendi perfeitamente o que é amar um clube e o tamanho da força de vocês, fosse no Independência, no Mineirão, ou qualquer outro lugar do mundo.

Juntos conquistamos títulos sonhados que jamais sairão da cabeça e é um enorme prazer olhar pra trás e saber que deixo meu nome na história do Galo com esses troféus!

Foram 6 anos muito intensos, de muito aprendizado, vitórias épicas e até mesmo nas dificuldades foi possível tirar lições que me fizeram um atleta melhor e que levarei para toda a vida...

Me tornei também uma pessoa melhor nesta cidade tão maravilhosa, onde tive meus três filhos e me apaixonei a cada dia, local que escolhi para viver!

Chegou a hora de nos despedirmos para um novo desafio na minha vida! Vou para o outro lado do mundo em busca de outras conquistas. Nesse momento agradeço a cada um que me apoiou e esteve ao meu lado nessa caminhada e saibam que eu serei eternamente grato por tanto carinho.

Obrigado torcedores, jogadores e diretoria do Atlético por todos estes anos! GALO, obrigado por ter me permitido realizar os principais sonhos da minha vida.

Estou indo, mas saibam que levarei todos vocês em meu coração! Serei um maluco atleticano em Nagasaki! Como diz o nosso hino, É UMA VEZ ATÉ MORRER!

Obrigado a minha família, Jéssica, Lara, Louise e Luanzinho por toda a força estes anos! DEUS É BOM O TEMPO TODO!

Nos vemos em breve... AQUI É GALO PARA SEMPRE!

Leia mais: Luan Mad-San