O início da temporada foi marcado pelo Cruzeiro integrando as listas de favoritos aos principais títulos e o Atlético aparecendo como coadjuvante nas grandes competições.

Na Libertadores, essa previsão se concretizou. A Raposa garantiu a primeira posição do seu grupo com duas rodadas de antecipação e fez a segunda melhor campanha geral.

O Galo fracassou. Mesmo sem integrar uma chave difícil, viu Cerro Porteño, do Paraguai, e Nacional, do Uruguai, passarem às oitavas. O prêmio de consolação foi a vaga na segunda fase da Copa Sul-Americana, que ele começou a disputar ontem encarando o Unión La Calera, do Chile.



BRASILEIRÃO

A situação vivida na principal competição de clubes das Américas está presente também neste início de Série A.

Mas no Brasileirão os papéis estão trocados. O Cruzeiro, apontado como um dos favoritos ao título, ainda não provou em campo esta condição.

Muito pelo contrário. O time vem de duas derrotas consecutivas, ambas fora de casa, para Internacional (3 a 1) e Fluminense (4 a 1).

Esta goleada sofrida diante do tricolor carioca, no último sábado, no Maracanã, provocou inclusive um clima de crise na Toca da Raposa II.

Na 15ª posição, o Cruzeiro entra em campo obrigado a vencer no próximo domingo, quando recebe a Chapecoense, às 19h, no Independência.

O jogo não será no Mineirão porque o estádio está sendo preparado como uma das sedes da Copa América e foi feito o plantio da grama de inverno, que ainda não pegou totalmente.



SURPRESA

Uma das sensações da Série A até agora é o Atlético, vice-líder com 12 pontos, um a menos que o primeiro Palmeiras, e que mostrou força no último sábado ao vencer o forte time do Flamengo por 2 a 1, no Horto, mesmo tendo um jogador a menos durante todo o segundo tempo.

Mais um grande desafio aguarda o Galo no sábado, quando encara o Grêmio, às 19h, em Porto Alegre. O time gaúcho é vice-lanterna e busca sua primeira vitória no torneio. Mas pela força do seu elenco é um adversário complicado.

Pelo menos por enquanto, a marca da temporada 2019 tem sido a gangorra entre Atlético e Cruzeiro nos principais torneios.