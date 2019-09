Pirapora será palco neste domingo da 2ª Corrida Rústica Street. A prova tem ganhado espaço e adesão dos atletas e contará com a participação de crianças e adultos de todas as idades.

Os piraporenses e atletas da região participarão de corrida kids, caminhada de 2km e corrida de 5km. As duas últimas modalidades são voltadas para os mais experientes, com concentração no Centro de Convenções do município.

Competidores de Bocaiuva, Montes Claros, Várzea da Palma e Belo Horizonte estão confirmados. A prova é realizada pelo grupo Street Runners e terá apoio do poder público. O intuito é se firmar no calendário esportivo da cidade e receber mais competidores de fora.

A largada será às 7h, da avenida Salmeron rumo à ponte nova. Depois, volta para o ponto de partida e segue para a sede da Marinha, finalizando o percurso no Centro de Convenções.

Os inscritos receberão número no peito para facilitar a identificação e medalha de participação. Serão premiados com troféu os cinco melhores colocados no geral masculino e feminino. O troféu será destinado ao competidor que terminar em primeiro lugar de cada faixa etária, com intervalo de cinco em cinco anos – para os homens e mulheres. Não haverá premiação em dinheiro.

No ano passado, segundo a organização, o evento reuniu mais de cem pessoas.

Os inscritos terão direito ao kit, que será entregue neste sábado, das 8h às 11h e das 13h às 15h. Mais informações pelo telefone (38) 99198-7667.

*Estagiário sob supervisão do editor