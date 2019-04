A equipe da Funorte retomou ontem os treinos com bola após a derrota na estreia do Mineiro 2019. Mesmo jogando em casa e com apoio da torcida, time colheu resultados negativos diante do Cruzeiro nas duas categorias, em partidas no último sábado. A boa notícia é que, apesar do placar desfavorável, a equipe soube se portar bem perante o time da capital.

No Sub-17, o Cruzeiro abriu o placar aos 19 minutos com o gol de pênalti do camisa 10, Kelvyn. No início da etapa final, o meio-campo do Funorte Paulo Vinícius deixou tudo igual. No fim do jogo, aos 41 minutos, o atacante da Raposa Cassio Cristiano desempatou a partida, frustrando os donos da casa.

Nas palavras do treinador Júnior Borges, faltou atenção dos jogadores e mais experiência para sair de campo com o resultado positivo. “Nós jogamos bem. No segundo tempo, até melhor que o Cruzeiro. Criamos muitas chances para fazer um bom jogo e sair com a vitória, mas levamos o gol. Foi falta de malandragem. Poderíamos ter feito uma falta para não deixar progredir com a jogada. Trocar a jogada pela falta. Jogaram muito bem e até me surpreendeu”, analisou.

No sub-15, os 3 a 1 não revelam jogo aparentemente fácil para o grupo estrelado, que não teve vida fácil para bater o adversário. O gol já no início do jogo, marcado por Rikelmy, aos dois minutos, deixou os anfitriões desestruturados. Nakamura ampliou ainda no primeiro tempo. Gabriel Almeida, do Funorte, chegou a descontar no início da segunda etapa, mas Vítor Leal, também no fim da jogo, fez o terceiro da Raposa, encerrando o placar.

O balanço feito pelo técnico foi positivo. “Fica uma sensação de um jogo bem realizado e sinal de que gente possa fazer um excelente campeonato. Tivemos até muitas oportunidades de fazer gol, mas as oportunidades eles acharam e fizeram. Cometemos alguns erros, principalmente na saída de bola. A equipe deles veio com o objetivo de ter posse de bola, alongar e circular pra achar espaço. Até que no início conseguiram”, ponderou Maurílio Alves.

Quem acompanhou de perto o jogo foi o ex-jogador Leandro Guerreiro, hoje auxiliar técnico do Cruzeiro e que foi tietado pelos montes-clarenses.

O Formigão volta a jogar o Mineiro contra o Uberabinha, em Juiz de Fora, dia 13. A partir da próxima semana o time passa a ter calendário mais recheado, com três competições simultâneas. Além do Estadual, Brasileirinho tem pela frente o início da Copa José Maria Melo. O Funorte só não se inscreveu na categoria feminina.

Para não ficar dias sem jogar até o próximo duelo no Mineiro, equipe faz amistoso contra o Boleiros.

(*) Estagiário, sob supervisão do editor