A seca de gols dos dois rivais mineiros – como mostramos na edição de sexta-feira (13) – tem como personagens principais os respectivos camisas 9 que, neste Brasileirão, apresentam o pior desempenho ofensivo de suas histórias em edições de Série A.

A partir da última rodada do turno do campeonato, os dois jogadores terão que mostrar um rendimento bem diferente, ou seja, muito superior à aquilo que (não) demonstraram ainda no torneio. Neste sábado, às19h, o Cruzeiro, de Don Fredon, encara o Palmeiras, no Allianz Parque, enquanto o Galo, do Pastor, recebe no domingo, às 11h, no Independência, o Internacional.



SECA DE GOLS

Considerando todas as edições do Nacional que disputou, Ricardo Oliveira tinha como pior média de gols o desempenho da edição 2000, a primeira que participou. Naquela ocasião, ele defendia a Portuguesa, tendo anotado 0,2 gol por partida (um tento em cinco duelos). Em 2019,este número consegue ser pior: 0,16 por confronto.

Fred vive situação idêntica na Toca da Raposa II. Sua média de gols em 2019, que é de 0,21, pois balançou a rede três vezes em 14 partidas; é sua pior marca na história do campeonato.

MOMENTO DISTINTO

Apesar de terem desempenhos semelhantes neste Brasileirão, Ricardo Oliveira e Fred vivem momentos diferentes. Don Fredon esteve presente nas quatro partidas do Brasileiro com Rogério Ceni à frente da equipe. Nesses desafios, marcou os três gols que computa nesta competição (um sobre o Santos, um em cima do CSA e outro no Grêmio).

Já o Pastor amarga um mês sem balançar as redes na temporada. O último foi nos 2 a 1 em cima do Fluminense, no Horto, dando fim a um jejum de 15 partidas sem marcar no ano. Agora, vivencia uma nova escrita negativa, que inclui dois jogos na Série. O triunfo sobre o Flu foi o último do Galo nesta Série A do Nacional.