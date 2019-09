O mês de setembro será dedicado às ações que chamam a atenção sobre prevenção de acidentes no trânsito. Um dos interessados são os ciclistas, que neste ano fizeram cobranças por melhorias para a classe.

Com o objetivo mobilizar os apreciadores da magrela em Montes Claros, alguns eventos serão promovidos ainda esta semana. Nesta quarta feita (18), será realizado o pedal noturno, com início do passeio a partir das 19h. A recepção ocorrerá na Porta do condomínio Gran Royalle.

No sábado (21), a unidade do Sest/Senat realizará um passeio ciclístico. O evento integra o projeto “Transporte em Ação” e promovido durante a comemoração da Semana Nacional do Trânsito. A saída será do Parque Municipal, às 7h. Será oferecida também aula de Superioga.Orientações e alerta sobre as regras de trânsito, deveres e direitos dos ciclistas serão minstradas. Além disso, o intuito é incentivar a prática de atividades físicas, para equilíbrio do corpo, mente e alma.

Já no domingo (22) será a vez de passar pelo Parque da Lapa Grande, onde os participantes farão o plantio de árvores. Na aproxima semana, as atividades continuam com o passeio noturno e o Pedal pela Vida.