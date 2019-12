O desempenho do América Vôlei na Superliga ainda não está como a torcida, comissão técnica, jogadores e gestão gostariam. O time ocupa a penúltima colocação, com cinco pontos ganhos no torneio, e busca encontrar o caminho da vitória. A chance será neste sábado (14), diante do Vôlei Itapetininga, com apoio do torcedor nas arquibancadas.

Apenas dois pontos separam o Coelho do Fiat Minas, equipe que está no oitavo lugar e na zona classificatória para os playoffs, com um jogo a menos. Ainda tem três rodadas e o returno. Só que os pontos perdidos no início poderão fazer falta lá na frente.

Nas quatro primeiras rodadas, por exemplo, os americanos não conseguiram vencer um set sequer. O “respiro” veio contra o Ponta Grossa, o atual lanterna da competição, por 3 sets a 0. São 18 sets perdidos contra sete vencidos até o momento.

Para afastar o mau momento, o central Lucas ressaltou, na derrota para o Blumenau, que a equipe precisa se recuperar rápido quando não há um começo de partida tão favorável e o foco seria para este duelo. Jogo que acontece neste fim de semana em Montes Claros.

São três partidas sem vencer, duas delas decididas no tie break – apenas uma vitória em sete partidas. Além do próximo adversário, o América ainda tem, antes do returno, Maringá Vôlei (fora), Vôlei Renata (em casa) e Fiat Minas (fora).



TREINOS

O grupo voltou aos treinamentos na segunda-feira. Ontem, o time treinou na parte da tarde e retoma as atividades hoje, às 17h. O encerramento será na manhã de sábado, às 9h.

América e Vôlei Itapetininga se enfrentam, às 19h, no Ginásio Poliesportivo Tancredo Neves, em Montes Claros.

Os ingressos são solidários e estão à venda na Drogaria Minas Brasil no Centro, no Montes Claros Shopping, além do aplicativo Fideliza.

A entrada terá valor único de R$ 5 mais 1 quilo de alimento não perecível, que deve ser entregue na portaria do ginásio.

*Estagiário sob supervisão do editor