Na última rodada, Atlético e Cruzeiro contaram com os resultados que precisavam dos concorrentes diretos para cada um subir duas posições na classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas como não fizeram a parte que cabia a eles, que era vencer seus jogos, os dois seguem na mesma colocação.

No último sábado, a Raposa ficou no 1 a 1 com o Fortaleza, no Mineirão. No domingo, o Galo foi derrotado por 2 a 0 pelo São Paulo, no Morumbi.

Na 29ª rodada, a possibilidade de subida na tabela é novamente possível, mas eles precisam vencer seus compromissos.

O primeiro a entrar em campo será o Atlético, que recebe a vice-lanterna Chapecoense nesta quarta-feira, às 19h30, no Estádio Independência, numa das três partidas que abrem a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Se vencer os catarinense, o time de Vágner Mancini terá novamente a chance de ultrapassar Vasco (11º colocado) e Goiás (12º), mas para isso terá de contar com derrotas dos dois clubes, que entram em campo também nesta quarta-feira, mas às 21h30.

O Esmeraldino recebe o líder e embalado Flamengo, no Serra Dourada, em Goiânia. O Cruzmaltino também joga em casa, contra o Grêmio, que busca desesperadamente uma vaga no G-6 após ser eliminado nas semifinais da Copa Libertadores. O confronto será em São Januário, no Rio de Janeiro.



CONFRONTO DIRETO

Assim como no último sábado, o Cruzeiro faz outro confronto direto contra o rebaixamento na 29ª rodada. Nesta quinta-feira, o time de Abel Braga encara o Botafogo, às 21h30, no Engenhão, no Rio de Janeiro.

A Raposa entra em campo com a certeza de que uma vitória lhe tira da zona de rebaixamento. Isso porque os dois clubes que estão à sua frente, Fluminense e Ceará, ambos com um ponto a mais (30 a 29), se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Castelão, em Fortaleza.

Quem perder pode ser superado pelo Cruzeiro apenas se ele vencer o Botafogo, pois ele tem duas vitórias a menos que cariocas e cearenses, e este é o primeiro critério de desempate no Brasileirão.

Em caso de um empate no Castelão, a equipe da Toca passa a ter a possibilidade de superar os dois concorrentes mais próximos na classificação em caso de vitória sobre o Botafogo no Rio de Janeiro.

Os três pontos são fundamentais ainda para o Cruzeiro colocar o time da Estrela Solitária em seu radar. Hoje, a distância entre eles é de quatro pontos, mas se o time de Abel Braga vencer, ela passará a ser de apenas um.

Caindo pelas tabelas, a dupla mineira na Série A tem na 29ª rodada a chance de começar a vencer a desconfiança das suas respectivas torcidas.