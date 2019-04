Atlético e Cruzeiro entram em campo hoje pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores buscando três pontos que terão significados muito diferentes para cada clube. Para o Galo, vencer o Nacional, do Uruguai, às 21h30, no Mineirão, vale a sobrevivência. A Raposa defende diante do Deportivo Lara, da Venezuela, às 17h, de Brasília, em Cabudare, a melhor campanha da competição até agora.

O Nacional é o rival atleticano na briga pela segunda vaga do Grupo E nas oitavas de final. Isso porque o Cerro Porteño, que lidera a chave, já está classificado.

E a tarefa alvinegra não é fácil, pois são necessárias duas vitórias, a primeira delas hoje, no Mineirão, e a segunda na última rodada, em 7 de maio, contra o Zamora, na Venezuela, e ainda uma derrota do Nacional para o Cerro Porteño, no mesmo dia, em Montevidéu.

Além disso, o Galo ainda precisa tirar uma diferença no saldo de gols que hoje é de seis. Por isso, além de vencer, o Atlético precisa buscar uma boa diferença de gols esta noite na Pampulha.



LIDERANÇA

Dono da melhor campanha da fase de grupos da Libertadores 2019 até agora, pelo saldo de gols, o Cruzeiro tem os paraguaios Libertad e Cerro Porteño, também donos de um aproveitamento de 100%, na cola.

Por isso, é fundamental vencer o Deportivo Lara, que entra em campo defendendo a segunda posição do Grupo B, onde a Raposa já tem a primeira posição assegurada.