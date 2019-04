Capaz de mudar vidas de jovens jogadores, a 5ª edição da Copa José Maria Melo é o cenário propício para revelar promessas. Neste sábado, os duelos começam no fim da tarde no Estádio José Maria Melo.

A competição teve início em 2015 e a cada ano aumenta o número de participantes. O organizador Marlon Araújo comemora as novidades deste ano, que reúne disputas nas categorias sub-12, sub-14 e sub-16.

“Expectativa é a melhor possível. A gente está muito feliz por lançar o futebol feminino. Esperamos que seja um sucesso”.

Estão no páreo as meninas de oito equipes. Participam do torneio as cidades de Brasília de Minas, Bocaiuva, Capitão Enéas, Francisco Sá, Glaucilândia, Ibiaí, Mirabela, Montes Claros, Patis Pedras de Maria da Cruz, Pirapora, São Francisco, São João da Lagoa e Ubaí.

Daiany Spínola é quem comanda no futsal, mas na copa entrará em campo para atuar como jogadora na equipe do Carlos Albuquerque, o Carlão. A primeira partida será hoje contra o Cassimiro.

“Estreia sempre tem gostinho de ansiedade. Mas acho que dessa vez tem um peso maior, por ser um campeonato de futebol feminino em nossa cidade. É inédito e o coração bate diferente”, conta.

Novidades no gramado e fora dele também. Para aqueles que não querem perder nada sobre a copa foi criado um aplicativo que traz informações sobre os jogos, resultados, gols e classificação.

*Estagiário sob supervisão do editor