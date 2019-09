Uma ideia que encantou os amigos e levou à prática de um esporte ainda em ascensão. Assim, surgiu a mais nova equipe de rugby do Norte de Minas. Vem lá de Janaúba, cidade que fica a 133 km de Montes Claros. Os gorotubanos, gentílico do município, contam agora com adeptos da modalidade.

A iniciativa é de Pedro Borborema, presidente e fundador do grupo. Ele resolveu levar, pela primeira vez, este tipo de esporte, que ainda caminha a passos curtos. Modalidade que requer dos atletas força física e determinação dos integrantes. Características como inteligência e estratégia são peças-chave para a atividade, que culminou na criação do projeto.

“Eu me mudei para Montes Claros para estudar e aqui conheci o rugby. Jogo pelo Montes Claros. Porém, nas idas a Janaúba, meus amigos tinham muito interesse em aprender esse esporte”, disse o fundador.

Deste “insight”, originou-se o Janaúba Rugby ou Gorutujanas. A partir daí, o passo seguinte foi recorrer aos “pais”, como são chamados os incentivadores do Terremoc. A turma de lá logo reagiu à decisão desta novidade e demonstrou apoio de imediato.

“Eles nos emprestaram equipamentos. Daí juntei essa galera com a ajuda do Getúlio Castro e fomos treinar. Em 10 de julho, fizemos o primeiro treino na praia do Copo Sujo, com apenas cinco atletas”, explicou Pedro.

Desde então, investiram tempo na montagem do escudo, camisa e mascote. Durante o processo, chegaram a treinar com 12 atletas. Contudo, depois da volta às aulas, o número de integrantes caiu. Hoje, apenas seis permanecem de forma constante na preparação.

Os treinos são realizados todos os sábados, às 16h, e o espaço é aberto ao público. De acordo com o presidente, qualquer pessoa que tenha interesse em fazer parte pode participar, homem ou mulher, e não há cobrança de mensalidade.



CURIOSIDADE

O inusitado da história fica por conta da escolha do mascote, que em breve será anunciado. A grande chance é a de que seja um personagem que faça referência à história antiga de pescador na região, de que existe um monstro na barragem de Janaúba.

*Estagiário sob supervisão do editor