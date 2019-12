Técnico novo, reforços de peso “engatilhados”, anseio de voltar para o Mineirão, desejo de ter o maior sócio-torcedor do país. Esses foram alguns dos assuntos abordados pelo presidente Sérgio Sette Câmara, em uma entrevista concedida à Rádio da Massa, na última terça-feira (24). O otimismo foi a palavra-chave durante a conversa. E teve mais: ele acredita que haverá, em breve, uma melhora na saúde financeira do clube.

A Arena MRV, estádio que tem previsão de inauguração em meados de 2022, é visto como “terceira receita” para os cofres do clube alvinegro.

“A gente tem absoluta certeza de que será um fator extremamente relevante e um diferencial em relação a outros clubes. O Allianz Parque dá ao Palmeiras R$ 120 milhões por ano, só com futebol. E com os shows, mais R$ 120 milhões. Isso em São Paulo. Pensando para cá, acreditamos que teremos R$ 90 milhões ou R$ 100 milhões por ano. Isso faz toda a diferença. A gente não ganha isso por ano da televisão. É uma terceira receita: venda de jogadores, TV e agora o estádio”, pontuou o presidente atleticano.

Como a arena não receberá apenas partidas de futebol, o mandatário crê que o estádio será referência como casa de espetáculos. “Teremos uma arena preparada para shows. Algo bem moderno. Vamos trazer BH para esta rota de grandes shows internacionais e faturar muito em cima disso”, destacou.



MINEIRÃO

No ano que vem, o Atlético deverá se “mudar” para o Gigante da Pampulha. “Vamos jogar no Mineirão, porque queremos lançar o novo sócio-torcedor. Em outro estádio isso não funcionaria muito bem. Vamos negociar com o Mineirão. O Atlético é o único time da Série A, e isso interessa a eles (Minas Arena). O outro (Cruzeiro) deve jogar no Independência, não sei, é problema deles”, afirmou.

Segundo o presidente, o Galo não terá que pagar multa à Luarenas para deixar o Independência. E mais: espera que com o Mineirão e, a partir de 2022, a Arena MRV, o Atlético se torne o clube com maior número de sócios-torcedores do país.

“Liguei para o presidente do Vasco para saber como fizeram por lá. Na vida é assim, temos que ter humildade de copiar aquilo que está funcionando. Vamos bater esse número do Vasco”, destacou.