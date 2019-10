Outubro começa movimentado para os praticantes de artes marciais do Norte de Minas. Na próxima semana, as equipes de Marquinhos Karatê, de Montes Claros, e de Reginaldo Soares, de Janaúba, embarcam rumo à fase final do Campeonato Brasileiro de karatê.

Durante todo o ano foram realizadas cinco etapas classificatórias por algumas regiões do país em busca de novos profissionais. Na equipe de Marquinhos estão classificados os caratecas João Emanuel (categoria sub-12), Ana Araújo (categoria sub-15), Magvon Júnior (categoria sub-21 e adulto), Marcos Dias e Lucas Silveira (adulto), Amanda Sttefany e Larissa Caroliny (adulto), Alex Sandero, Geraldo Luciano e Antônio Marcos, o Marquinhos (master).

“Para esta final do Brasileiro, o pessoal está treinando desde o início do ano. Aconteceram os circuitos, as etapas para a classificação. Eles tiveram que correr o Brasil para se classificar. E, a partir do momento que classificaram, continuaram treinando para a final”, diz Marquinhos.

NOVATOS

João, Ana e Marcos Dias vão à final pela primeira vez, construindo o próprio legado. O professor conta que a chegada da garotada é fundamental para compor o grupo. “É muito bom. São as renovações da equipe. Isso é muito importante. Eles são dedicados tanto que estão na final. O total por categoria classificado em todo o Brasil é de 20 atletas. Tem que ser muito dedicado e ter talento”.

Com Reginaldo Soares fora de combate por problemas de saúde, irão aos tatames Gabriel Soares (categoria cadetes 14 a 15 anos até faixa verde – 63 kg), Fernando Etorys Sá (sub-12, de 9 a 10 anos até faixa verde – 30 kg), Kevin Matheus (sub-12 idade, de 9 a 10 anos até faixa verde – 40 kg), Kaiky Matos (categoria sub-12, de 10 a 11 até faixa verde – 50 kg) e Pedro Felipe Fialho (cadetes até faixa verde +70 kg).

No feminino, conquistaram a vaga Evelyn Emanuelle Rodrigues (13 anos mais, de 47 kg), Ana Luisa Soares (cadete, de 14 a 15 anos, +54 kg) e Jhulia Nicole de Aquino (sub-14, de 12 a 13 anos até faixa verde – 42 kg).



TORNEIO

A missão é representar Minas Gerais no torneio nacional, que acontece de 7 a 13 de outubro, em Uberlândia, no Praia Clube. A competição irá reunir mais de 7 mil atletas.

Os norte-mineiros pegam estrada rumo ao Triângulo Mineiro na próxima terça-feira, em dois períodos – manhã e noite. O karatê é o esporte que terá competição inédita nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

*Estagiário sob supervisão do editor